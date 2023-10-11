Израиль формирует чрезвычайное правительство

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава оппозиционной партии "Национальное единство" Бени Ганц договорились о формировании чрезвычайного правительства в связи с вторжением боевиков ХАМАС и "Исламского джихада" на юг Израиля 7 октября. Согласно договоренностям, Нетаньяху, Ганц и министр обороны Йоав Галант войдут в состав военного кабинета , сообщает израильский новостной портал Ynet.

В период войны не будут выдвигаться никакие законопроекты или правительственные решения, не относящиеся к ведению войны. Все назначения на руководящие должности будут автоматически продлеваться, пишет Ynet.

Ранее идею создать чрезвычайное правительство поддержали большинство глав партий израильского парламента. Сформировать его поручили премьеру.

Вооружённые бойцы ХАМАС и "Исламского джихада" напали на юг Израиля 7 октября. По последним данным, в Израиле погибли 1200 человек, включая граждан страны и иностранцев. Более сотни человек остаются в заложниках у джихадистов.

Израиль объявил операцию "Железные мечи" и начал атаковать объекты на территории сектора Газа. За несколько дней в Армию обороны Израиля призваны сотни тысяч резервистов.

По данным палестинской стороны, в результате израильских атак в Газе погибли около тысячи человек. Свои дома покинули более 260 тысяч палестинцев.

10 октября израильская армия объявила, что переходит к полномасштабному наступлению на сектор Газа.

Пресс-служба армии опубликовала карту запретной военной зоны вокруг сектора Газа. В зону вошли населённые пункты недалеко от границ с сектором Газа. На севере зона доходит до Ашкелона. Вход в районы закрыт с целью выполнения солдатами боевых задач.

Воздушная тревога в среду, 11 октября, звучала по всему Израилю, в том числе на севере в Хайфе. Телеграм-каналы, связанные с ХАМАС, сообщают, об обстреле с территории Ливана северных территорий Израиля ракетами с радиусом 160 километров.

Армия обороны Израиля предупредила о нарушении воздушного пространства страны со стороны Ливана и призвала жителей на севере страны срочно проследовать в укрытия.



Нападение ХАМАС и "Исламского джихада" осудили многие страны мира.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что Россия всегда выступала "за создание независимого государства Палестина". "Эта позиция хорошо известна и израильской стороне, и нашим друзьям в Палестине. Мы всегда выступали за исполнение решений Совета Безопасности ООН, имея в виду прежде всего создание независимого суверенного палестинского государства", — сказал Путин.