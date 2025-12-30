США могли нанести удар по территории Венесуэлы

В понедельник во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху президент США Дональд Трамп сообщил о том, что американские военные нанесли удар по портовому сооружению "на побережье", где производилась погрузка наркотиков.

Хотя президент не назвал страну, по территории которой был нанесен удар, комментаторы предполагают, что он говорил о Венесуэле.

Телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передал во вторник, что ранее в этом месяце ЦРУ нанесло удар беспилотником по портовому сооружению на побережье Венесуэлы.

Двумя дня ранее Дональд Трамп в радиоинтервью сказал, что США уничтожили "большое сооружение" в Венесуэле, откуда "отправляются суда". В понедельник, отвечая на вопрос репортеров "о взрыве в Венесуэле", президент Трамп заявил, что "в результате большого взрыва в районе дока, где происходит погрузка наркотиков на катера" погрузочная зона была уничтожена.

Представители Белого дома и Пентагона пока не комментировали эти заявления президента. Если удар, о котором сообщил Трамп, был действительно нанесен по Венесуэле, то это был первый подобный удар по территории этой страны.

До сих пор американский военно-морской контингент, находящийся в Карибском море, уничтожал скоростные катера в нейтральных водах, которые, по утверждениям представителей Пентагона, используются для нелегальной доставки наркотиков в Соединенные Штаты.

В течение последних месяцев президент Трамп предупреждал о возможности ударов по объектам, связанным с наркокартелями как на территории Венесуэлы, так и на территории других стран. Белый дом заявляет, что цель операции в Карибском море - пресечение потока наркотиков в США, и о том, что Соединённые Штаты находятся в состоянии "вооруженного конфликта" с наркокартелями. Глава Венесуэлы Николас Мадуро утверждает, что США готовятся к вторжению в Венесуэлу с целью отстранения его от власти.







