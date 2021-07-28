США назвали "профессиональными" переговоры с делегацией РФ в Женеве

Госдепартамент США назвал профессиональным и содержательным характер встречи в Женеве в среду российских и американских представителей.

Переговоры проходили в рамках диалога США и России по стратегической стабильности.

"Сегодняшняя встреча в Женеве стала началом этого диалога с Российской Федерацией. Американская делегация затронула такие вопросы, как приоритеты политики США, текущая обстановка в сфере безопасности, национальное восприятие угроз стратегической стабильности, перспективы нового контроля над ядерными вооружениями и формат будущих сессий", – цитирует сообщение Госдепартамента "Голос Америки".

Межведомственную делегацию США на переговорах возглавляла замгоссекретаря Венди Шерман. В группу вошли представители Совета национальной безопасности, Госдепартамента, канцелярии министра обороны, Объединенного комитета начальников штабов и министерства энергетики. Работой российской делегации руководил заместитель главы МИД Сергей Рябков.

В американском внешнеполитическом ведомстве отметили, что обе делегации договорились встретиться еще раз в конце сентября, а до этого провести неофициальные консультации, чтобы определить темы для рабочих групп экспертов.

О начале политического диалога о стратегической стабильности договорились президенты США и России на саммите в Женеве 16 июня. По его итогам они выступили с совместным заявлением о недопустимости ядерной войны. Это был единственный официальный документ, выпущенный по итогам саммита.

Инициированные лидерами двух стран консультации, как отмечается, должны заложить основу для будущей системы контроля над вооружениями и снижения риска ядерной войны.