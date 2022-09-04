США не поддерживают ЕС в визовых ограничениях для россиян

США не поддерживают план Евросоюза об ограничении выдачи виз гражданам России. Об этом в интервью телеканалу "Дождь" рассказал советник Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби.

По словам советника, Вашингтон ввёл ограничения для отдельных россиян, и этот инструмент позволит привлекать к ответственности сторонников российского президента, которые были вовлечены в войну с Украиной. "Но мы не считаем, что привлекать к ответственности всех россиян за действия Путина – это продуктивная мера", – сказал Кирби, подчеркнув, что визовый вопрос не нужно превращать в войну со всем российским народом.

Отвечая на вопрос о сроках окончания войны, Кирби отметил, что боевые действия могут закончиться в любой день, как только президент России решит вывести войска с территории Украины. Вместе с тем, по словам советника, Вашингтон не видит признаков того, что Владимир Путин так поступит, поэтому США будут продолжать помощь украинской армии столько, сколько потребуется.

Кирби также отверг предположения о том, что идущая война – это война России с США или НАТО. "Но это – Россия против народа Украины. Это Путин 24 февраля этого года решил вторгнуться в соседнюю страну совершенно без повода, совершенно без какого-либо законного оправдания", - сказал советник.

31 августа министры иностранных дел Евросоюза на встрече в Праге договорились приостановить действие соглашения об упрощённом визовом режиме с Россией. Это усложнит и сделает дороже въезд в ЕС для российских граждан. В МИД России и Кремле заявляли, что Москва примет ответные меры в случае визовых ограничений для россиян.

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