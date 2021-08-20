США обеспокоены ситуацией с захваченным талибами оружием

Руководство Соединённых Штатов обеспокоено тем, что в руки талибов попало оружие, которое американская сторона предоставила афганской армии за время операции сил НАТО в Афганистане. Об этом пишет "Голос Америки".

Как отмечается, с 2002-го по 2017-й годы афганцы получили вооружений на сумму около 28 миллиардов долларов. Взяв под контроль большую часть территории Афганистана, боевики "Талибана" (признанного террористическим и запрещенного в России движения) также захватили оружие и технику, оставленную отступающей афганской армией. "Все, что не было уничтожено, теперь принадлежит талибам", – сказал Reuters анонимный источник в руководстве США.

Есть видеозаписи с кадрами того, как продвигающиеся по Афганистану талибы осматривают длинные ряды автомобилей и открывают ящики с новым огнестрельным оружием, средствами связи и даже военными беспилотниками. Действующие и бывшие американские чиновники опасаются, что это оружие может быть использовано для убийства мирных жителей, захвачено другими вооруженными группировками или даже передано ряду стран, включая Китай и Россию. В публикации со ссылкой на официальных лиц они названы "противниками".

По словам ещё одного источника, точных цифр по захваченному оружию пока нет, но разведка полагает, что талибы контролируют более 2000 бронетранспортеров, включая американские Humvee, и до 40 летательных аппаратов, в том числе вертолеты UH-60 Black Hawks, разведывательные ударные вертолеты и военные дроны ScanEagle.

Администрация президента Джо Байдена всерьез озабочена проблемой и обдумывает, что можно предпринять, отмечается в публикации.

Газета The Wall Street Journal в четверг написала о том, что президент России Владимир Путин на переговорах с Байденом в середине июня в Женеве выступил против какой-либо роли для американских военных в странах Центральной Азии, граничащих с Афганистаном. Прежде об этих деталях встречи не сообщалось. Издание ссылается на высокопоставленных американских и российских официальных лиц. По их словам, позиция Путина ограничила возможности США в вопросах противодействия новым террористическим угрозам, размещения необходимой техники и сил вблизи Афганистана, не имеющего выхода к морю. Проблема усугубилась после коллапса афганского правительства и армии под натиском талибов в минувшие выходные, заключает издание.