Япония выделит Украине 5,5 млрд долларов на восстановление 

Япония выделит Украине пакет помощи объёмом в 5,5 млрд долларов на восстановление разрушенной войной инфраструктуры, заявил в понедельник премьер-министр страны Фумио Кисида на глобальном форуме в Токио.

Он также пригласил президента Украины Владимира Зеленского на онлайн-саммит стран "Большой семерки" (G7), который будет посвящен годовщине полномасштабного российского вторжения. В ходе этого саммита, как пишет агентство Associated Press, страны G7 объявят о дальнейших шагах поддержки Украины.

За время войны Япония уже предоставила Украине пакет финансовой помощи на 600 млн долларов, а также значительные объёмы гуманитарной помощи, общая стоимость которой тоже исчисляется сотнями млн долларов.

Япония присоединилась к решению США и Евросоюзу ввести санкции против России из-за ее вторжения в Украину. Страна запретила экспорт в Россию вакцин, медицинского оборудования и роботов. Также запрещен ввоз радиоактивных материалов, оборудования для атомных объектов, разведки нефти и природного газа. Кроме этого, власти Японии расширили список персональных санкций против российских граждан и компаний.

Ранее под санкции Японии уже подпали около 300 российских компаний и организаций. Японские власти заморозили активы ВТБ, Сбербанка, Внешэкономбанка, банка "Открытие", "Промсвязьбанка" и "Альфа-банка".