США одобрили продажу вооружений Израилю на 106 млн долларов

Белый дом использовать чрезвычайные полномочия, чтобы разрешить продажу Израилю около 14 тысяч танковых снарядов без рассмотрения Конгрессом США на сумму около 106,5 миллионов долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Минобороны США.

Одобренная поставка является частью более крупной сделки объёмом более полумиллиарда долларов, которую администрация президента США просит одобрить Конгресс. В запрашиваемый пакет военной помощи входят 45 тысяч снарядов для танков "Меркава", которые израильская армия использует в секторе Газа в войне против палестинской группировки ХАМАС, признанной террористической в СЩА и Евросоюзе.

Reuters отмечает, что запрос на поддержку Израиля поступил на фоне споров по поводу применения американского оружия в секторе Газа. Израиль обвиняют в многочисленных жертвах среди мирных жителей. Израильские военные утверждают, что атакуют военную инфраструктуру джихадистов.

В октябре президент США Джо Байден направил в Конгресс запрос на финансирование международной безопасности, в том числе помощь Украине, Израилю и Тайваню, общей суммой в 105 миллиардов долларов, из них на долю Украины должно было прийтись более 60 миллиардов, а для Израиля – 14 миллиардов.

Законопроект ранее на этой неделе был заблокирован Сенатом США. Республиканцы, проголосовавшие против, заявили, что не против помощи другим странам, но не готовы поступиться требованиями об усилении мер безопасности на границе с Мексикой.

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