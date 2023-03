"Тупой гоп-стоп". Блогеры о столкновении Су-27 и беспилотника США

В Черном море после столкновения с российским истребителем Су-27 затонул американский беспилотник MQ-9 Reaper. Этот инцидент стал не первым за последние годы, но достаточно убедительным поводом опасаться начала новой мировой войны.

Михаил Ходорковский

Российский Су-27 либо сбил американский дрон, либо вынудил его упасть в море. Намеренно ли Путин пошел на эскалацию конфликта и приведет ли это к третьей мировой войне?

Вскоре стали известны подробности.

Дмитрий Колезев

Детали инцидента с американским беспилотником (по материалу The New York Times):

– Беспилотник MQ-9 Reaper находился примерно в 75 милях (120 км) от берега Крыма, над международными водами, где, как считают США, имел право проводить свои полеты. Вооружения на нем не было, только оборудование для наблюдения. Это оборудование, разумеется, секретное, однако на дроне не было самого передового датчика, за который американцы переживают больше всего. Поэтому, даже если бы беспилотник попал в руки россиян, это не было бы такой большой проблемой для США. Ранее американцы уже теряли "Риперы" в Йемене, Ливии, Афганистане и Сирии и они считают, что обломки машин в любом случае могли передаваться другим странам (то есть в Россию).

Само столкновение, повредившее винт, возможно, было случайным

– Тем не менее, операторы решили утопить дрон после того, как он получил повреждения от столкновения с самолетом Су-27. Что произошло в воздухе? По сообщению американских чиновников, два российских истребителя догнали беспилотник (он довольно медленный, винтовой) и принялись проводить рядом с ним опасные маневры, а главное — намеренно сбрасывать на него топливо, вероятно, стараясь повредить таким образом. Само столкновение, повредившее винт, возможно, было случайным, так как представляло угрозу и для российского истребителя.

– Российские самолеты и раньше не раз вылетали на сопровождение или перехват "Риперов", однако обычно не предпринимали таких опасных маневров или тем более не провоцировали столкновений. Так как зона международная, американцы рассматривали такое поведение российских самолетов как законное (ну то есть США имеют право запускать дрон-разведчик, а россияне имеют право летать рядом с ним). Однако повреждение беспилотника они рассматривают как нарушение международного права.

Это первое прямое физическое столкновение российских и американских военных в украинской войне

– Поведение российских военных однако называется "непрофессиональным", что означает, что США пока трактуют инцидент как ошибку, а не как намеренную атаку на беспилотник.

– Россия, вероятно, осознает, что намеренная атака на беспилотник будет трактоваться как нарушение международного права, потому что официально заявляет, что дрон не получал повреждения от Су-27, а упал в воду сам, так как его операторы при появлении российских самолетов начали неумело маневрировать.

– Это первое прямое физическое столкновение российских и американских военных в украинской войне. И вообще, вероятно первое за долгое время, хотя в статье NYT упоминается "near collision with an American warplane", случившееся в Сирии.

Госдепартамент США назвал действия российской стороны провокацией, демонстрирующей отсутствие компетенции и непрофессионализм. Телеканал CBS опубликовал видео с реконструкцией инцидента.

В Госдепартамент США вызвали для объяснений российского посла Анатолия Антонова. Министерство обороны РФ заявило, что российские истребители с беспилотником не контактировали, а в море он упал сам, "в результате резкого маневрирования". Поверить в это довольно сложно, пишут многие комментаторы.

Алексей Венедиктов

Подрыв Крымского моста

Украинцы – "Это не мы"

Сбили американский беспилотник

Русские – "Это не мы"

Подрыв Северного потока

Все – "Это не мы".

Так и живем

Илья Вайцман

По заявлению МО РФ, выпущенному по случаю столкновения российского СУ-27 с американским БПЛА MQ-9 Reaper над нейтральными водами Черного моря: "Американский беспилотник с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции"

Тупой гоп-стоп, вышедший из-под контроля

Перевожу с канцелярита на русский: "какие границы хотим – такие и устанавливаем, и плевать на всех хотели, и заткнитесь со своим международным правом", но тут им позвонили, видимо, и во второй части сообщения они старательно отрицают факт контакта с американской машиной, заявляя, что "никакого контакта не было, он нарушил, и от этого как-то сам упал." Ну, внутренний потребитель это фуфло схавает, никуда не денется – хотя бы уже потому, что для публично отказывающихся это хавать предусмотрено до 15 лет концлагерей. А вот что это просто так схавают американцы – я очень сильно сомневаюсь. Посла для объяснений уже вызвали.

Вообще же, исходя исключительно из фактов, это открытое и умышленное нападение государственных вооруженных сил РФ на американскую армию вне зоны каких-либо боевых действий. Тупой гоп-стоп, вышедший из под контроля.

Американский беспилотник летел со своей базы в Румынии и выполнял плановую разведку, сообщила газета New York Times со слов высокопоставленного военного чиновника США. Российские чиновники и проправительственные блогеры обвиняют США в эскалации конфликта.

Леонид Слуцкий

США не только вовлечены в украинский конфликт, но и продолжают провоцировать его обострение. Это со всей очевидностью подтвердил инцидент с американским многоцелевым ударным беспилотником, упавшим в Черное море.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер признал, что MQ-9 у границ России вел разведку. На вопрос, нес ли беспилотник оружие, он ответил: "Я не буду вдаваться в специфику конкретно этого летательного аппарата, так как вы знаете, что MQ-9 способен нести оружие". Да – несколько бомб. Но кто же действительно знает, что и главное зачем мог нести упавший дрон?

Разве американцы не подняли бы в воздух свои истребители с приказом – "уничтожить"?

Никто при этом не спросил у того же Патрика Райдера, как бы поступили ВВС США в аналогичной ситуации. Разве американцы не подняли бы в воздух свои истребители с приказом – "уничтожить"? И при этом совершенно точно не стали бы разбираться в целях воздушного вояжа иностранного беспилотника у своих границ. Российские же летчики действовали профессионально и взвешенно, не допустив ни контакта, ни столкновения, ни нарушения границы РФ.

Само признание цели полета – сбор разведданных – достаточно веское основание для требования прекратить подобную враждебную "деятельность" Вашингтона, последнее время все чаще допускавшего силовое вторжение своих украинских марионеток в российский Крым. Не пейзажи же полуострова фотографировал MQ-9, мы прекрасно это понимаем.

Произошедшее с американским БПЛА, включая истерику Пентагона – очевидная, но провалившаяся провокация. США пора осознать опасность и возможные прямые последствия своих "дроновых авантюр" близи российских границ.

Юрий Баранчик

"Неэкологичные" истории с американскими дронами, которые будучи обплеванными облитыми топливом теряют честь, пропеллеры и падают в море должны стать нормой.

Вражеские дроны пасутся в этом районе с 2014 года

CNN прямо пишет: "США ещё до начала войны начали использовать беспилотники Reaper над Черным морем. По данным ВВС, беспилотники Reaper могут летать на высоте до 50 000 футов (15 км), у них есть датчики и возможности для сбора разведданных в течение длительных периодов времени, что делает их идеальной платформой для отслеживания движений на поле боя и в Черном море".

Данные, которые собирала эта платформа, тут же отправлялись ВСУ. Напомню, что вражеские дроны пасутся в этом районе с 2014 года, чередуясь с самолетами-разведчиками.

Александр Коц

Тяжелые ударно-разведывательные американские беспилотники в небе над Черным морем давно перестали быть чем-то экстраординарным. Любители последить за небом в последние годы регулярно фиксируют вблизи наших границ мощные дроны, которые взлетают то с Сицилии (Италия), то с Крита (Греция) — с американских баз в Средиземноморье. Технологически они могут находиться в воздухе по несколько часов и наматывают круги вдоль нашего черноморского побережья, сначала — крымского, а затем и кубанского.

Они выполняют боевые задачи, ставя себя в один ряд с легальными целями ВВС Украины

И тут вполне очевидно, что беспилотники эти не на экскурсии. Они выполняют боевые задачи в интересах нашего противника, ставя себя в один ряд с легальными целями ВВС Украины. Беспилотники-разведчики НАТО были в воздухе и во время атаки на флагман Черноморского флота "Москва", и во время теракта на Крымском мосту, и в момент нападения подводных дронов на Севастополь, и в период налета ударных БПЛА на один из наших военных аэродромов. Как тут не предположить, что тот же "Рипер" играет роль наводчика, который координирует действия украинских военных.

Судя по реакции в российском сегменте соцсетей, нашим согражданам по душе американские версии. Случайно или нет, но большой дрон-шпион супостата рухнул в воду при активном содействии нашего летчика, которому неравнодушные граждане уже объявили о присвоении "приза зрительских симпатий" с денежным вознаграждением.

В 2019-м в Ливии, где активно действовало ЧВК "Вагнер", были сбиты два MQ-9 "Рипер": один — американский, второй — итальянский. Результат записали сначала на расчет зенитно-ракетного комплекса "Панцирь", который действовал в интересах Ливийской народной армии Хафтара. Но потом решили, что это не очень политкорректно — обижать американцев и повесили ликвидацию БПЛА США на российскую частную компанию.

В соцсетях ширятся спекуляции по поводу того, что станет с обломками беспилотника, упавшего в море. "Z-патриоты" уверены, что их сможет заполучить Россия.

Борис Рожин

Kрупные фрагменты дрона могут быть в приемлемом состоянии для изучения

Несмотря на заявления Пентагона, что Россия не поднимала оборудование упавшего в Черном море разведывательно-ударного БПЛА MQ-9 Reaper, в США высказываются опасения (в том числе и официальными лицами) что Россия уже получила доступ к обломкам дрона, которые могут представлять технологическую ценность для изучения и последующего реверс-инжиниринга. Опубликованная вчера запись подъема фрагментов двигателя вызвала нешуточный интерес у специалистов, допускающих, что достаточно крупные фрагменты дрона могут быть в приемлемом состоянии для изучения после подъема.

Несмотря на то, что Россия ранее уже получала доступ к фрагментам технологии MQ-9 (сбитые машины в Ливии, предположительное ознакомление с технологиями попавшими в распоряжение Ирана и т.д.), ключевое значение имеет конечно не корпус и двигатель, а электронная начинка машины, которая американцами периодически обновляется (за счет чего стоимость этих дронов и растет). С учетом того, что Россия может делиться такой информацией с тем же Ираном (который часто соприкасается в своих гибридных войнах c MQ-9), вопрос может иметь куда как большее значение, нежели просто ознакомление с обломками. Отсюда и явное желание администрации Байдена спустить на тормозах этот вопрос (над обвинением в нарушении экологии ржут не только у нас) и одновременные нападки на нее со стороны трампистов, ухватившихся за очередной косяк администрации Байдена.

Марат Баширов

Мы будем поднимать сбитый американский беспилотник. К месту падения послали морской кран. Тайны все выведаем и будет им кирдык по всему миру. Иранцы и китайцы особенно обрадуются.

Именно ради этого и предпринималась атака на Reaper, уверены некоторые комментаторы.

Станислав Белковский

РФ сбила американский беспилотник, чтобы завладеть его технологиями. И, если получится, наладить производство похожего дрона – совместно с Ираном. Пока в исламской республике не сменилась власть.

Но есть и скептики.

Кирилл Гончаров

Во-первых, достать его будет практически невозможно. Мы конечно, не знаем глубину падения, но явно она не маленькая.

Во-вторых, вся разведывательная информация добывается спутниками, а не легко сбиваемыми аппаратами.

Многие комментаторы считают, что реакция США была слишком сдержанной и России этот инцидент развяжет руки.

Владимир Горбач

Так называемый инцидент с американским беспилотником над Черным морем – это на самом деле нападение на военно-воздушное судно США в международном воздушном пространстве.

Это не просто "небезопасные, непрофессиональные и безрассудные" действия России, как говорит координатор по вопросам коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Это акт агрессии, акт войны.

Мы уже услышали, что это не станет причиной "прямого конфликта" между США и Россией, и что такое бывало и раньше...

В этом случае это станет демонстрацией нерешительности со стороны Вашингтона, а следовательно, и его политической слабости. А слабость спровоцирует повторение подобных "инцидентов".

Запад часто повторяет, что боится "эскалации" в смысле прямого столкновения с РФ. Естественно, что рашисты будут делать то, чего боится Запад. И воевать все равно придется. По крайней мере беспилотниками.

Разведывательно-ударный MQ-9 Reaper – это один из тех дронов, которые Украина просила у США и которые не получила из-за опасений, что он может попасть в руки врага.

Без надлежащей кары за это нападение РФ будет повторять его снова и снова.

Как США будут противостоять Китаю, если сейчас они боятся своей собственной силы?

Другие подозревают, что история с упавшим беспилотником может навредить Украине на дипломатическом уровне.

Дмитрий Корнейчук

Ну что? Ждем в западных СМИ следующий тезис: "Россия облила американский дрон, мир на грани Третьей мировой, поэтому Украина должна срочно идти на переговоры с Путиным!"?

Но намного чаще звучит предположение, что Украина теперь сможет получить от Запада новое оружие.

Аббас Галлямов

Рискну предположить, что история со сбитым американским беспилотником повышает шансы на то, что США всё-таки передадут Украине что-нибудь вроде искомых истребителей F-16

Дабл Ять

Наверное это просто совпадение, но после инцидента Белый дом заявил, что не будет возражать, если кто-то из союзников решит поставить истребители Украине.

Андрей Никулин

Риск получения Москвой американских технологий как бы осуществился, и теперь опасаться нечего

Главным аргументом, тормозившим передачу Украине военных американских беспилотников был риск того, что с случае их уничтожения их фрагменты могут попасть в руки России.

Сейчас вокруг упавшего в Черном море MQ-9 Reaper, который был сбит после инцидента с СУ-27 собирается целая российская флотилия, включая и плавкран. Так что риск получения Москвой американских технологий как бы осуществился и теперь опасаться нечего, и отговорки в принципе закончились.

Тем, кто радуется тому, как "наши загасили" гадкого американского летающего разведчика может стоит задуматься о том, что этот великий успех может знаменовать собою уже поставки подобных беспилотников Киеву, причем в достаточно существенном количестве?

Александр Коваленко

Разумеется, никакой военной реакции от США на эти действия не последует, ведь россия их завуалировала под ЧП, но вот к чему они могут подвигнуть Вашингтон, при формировании следующего пакета военной помощи Украине – вот в чём вопрос. Ведь без ответа этот вызов не останется.

Так или иначе, беспилотники продолжают играть важнейшую роль в этой войне – и возможности их использования и противодействия им изучаются и совершенствуются в режиме реального времени не только участниками конфликта, но и теми, кто остается в роли наблюдателя.

Юрий Касьянов

По поводу сбитого орками американского беспилотника MQ-9. – Обнаружили. Атаковали. Сбили.

Щелчок по носу тем "экспертам", которые рассказывают байки про незаметность и недосягаемость американских(турецких, и пр.) дронов.

Ерунда. Такой большой беспилотник, летящий со скоростью истребителя тридцатых годов прошлого века – лёгкая цель. Так же, как и байрактары.

Всё, что летает – падает, независимо от стоимости и страны изготовления. А беспилотники, созданные для войны против туземцев, годятся только для преодоления ПВО, стреляющего палками.

Вывод: нам нужны недорогие, небольшие, массовые дроны разведчики и камикадзе. Много. Очень много. А не гигантские боевые корабли заоблачной стоимости.