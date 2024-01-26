США прервали финансирование агентства помощи палестинским беженцам

Государственный департамент США в пятницу объявил, что временно приостанавливает финансирование агентства ООН по помощи палестинским беженцам (БАПОР).

Решение было принято после того, как возникли подозрения, что сотрудники агентства в секторе Газа могли были причастны к нападению признанной в США и Евросоюзе террористической группировки ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года. ООН начала проверку агентства. США заявили, что решение о возобновлении финансирования будет принято по результатам этой проверки.

О начале проверки части сотрудников БАПОР сообщил глава агентства Филиппе Лаццарини. Он рассказал, что израильская сторона предоставила ООН материалы, согласно которым служащих можно заподозрить в причастности к событиям 7 октября. Лаццарини не уточнил, сколько сотрудников попали под подозрение и в чём именно их обвиняют. Однако он сообщил, что трудовые договоры с ними уже разорваны, и что если подозрения подтвердятся, виновные ответят перед судом.

Пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик подтвердил агентству Reuters, что Антониу Гутерриш тоже ознакомился с материалами. Утверждается, что он "пришёл в ужас" от увиденного.

Ранее как Израиль, так и международные правозащитные организации отмечали, что миссии БАПОР в секторе Газа и работающие под эгидой ООН школы и больницы нередко используются ХАМАС для размещения там его военных штабов, складов оружия и ракетных установок для атак по территории Израиля.

UNWatch указывала, что после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года некоторые сотрудники БАПОР — например, школьные учителя, - открыто выражали поддержку действий ХАМАС и лично участвовали в удержании израильских заложников. В агентстве это отрицали.