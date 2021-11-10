США поддержали дипломатическое урегулирование конфликта в Донбассе

США поддерживают дипломатическое урегулирование конфликта на востоке Украины. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой в Вашингтоне. По словам Блинкена, Белый дом продолжает поддерживать деэскалацию в Донбассе.

Госсекретарь также отметил, что Соединённые Штаты обеспокоены деятельностью России у границ с Украиной. По словам Блинкена, у Вашингтона нет ясности о намерениях Москвы, но американские власти опасаются, что Кремль способен на провокации. Кулеба при этом назвал действия России на границе "очень агрессивными", сообщает Reuters.

Кроме того, Вашингтон и Киев объявили ли о подписании новой хартии стратегического партнёрства на ближайшие 10 лет. В документе, в частности, говорится, что сотрудничество сторон чрезвычайно важно для безопасности Украины и Европы в целом.

Внешнеполитические ведомства также подчеркнули стремление Киева к проведению демократических реформ и отметили приверженность суверенитету Украины в пределах международно признанных границ, включая аннексированный Крым.