Совбез ООН проводит заседание по Украине при участии главы МИД России

Госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Совета безопасности ООН по ситуации вокруг Украины призвал страны-члены "направить ясный сигнал" Москве о недопустимости дальнейших ядерных угроз в связи с российским военным вторжением в соседнюю страну.

В работе сессии Совбеза в четверг наряду с Блинкеном и другими западными дипломатами участвует украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также глава МИД России Сергей Лавров.

В своём выступлении Энтони Блинкен подчеркнул, что члены Совбеза должны противостоять российскому президенту Владимиру Путину, чьё решение начать вторжение в Украину и попытки аннексировать её новые территории угрожают разрушить существующий мировой порядок. Как сказал госсекретарь США, именно на защиту этого порядка направлена международная поддержка суверенитета Украины. "Если мы не сможем защитить этот принцип, когда Кремль так грубо его нарушает, мы пошлём всем агрессорам сигнал о том, что они тоже могут его игнорировать. Мы подвергаем риску каждую страну", - подчеркнул Блинкен.

Среди прочего, Блинкен также сказал, что Путин "жестоко выселяет" тысячи украинцев и привозит на автобусах российских граждан, чтобы манипулировать результатами голосования для аннексии. Ранее США и другие страны Запада заявили, что не намерены признавать результаты "фиктивных" референдумов о присоединении к России. Голосования собираются провести 23-27 сентября сепаратисты в "ДНР" и "ЛНР" в Донбассе, а также оккупационные администрации в Херсонской и Запорожской областях Украины.

Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН, назвал безнаказанностью происходящие в Украине события. "Как я понимаю, сегодняшнее заседание было мотивировано стремлением некоторых делегаций обсудить тему безнаказанности на Украине. Я считаю, это весьма и весьма своевременно, потому что именно этот термин - безнаказанность - отражает то, что происходит в этой стране с 2014 года", - сказал российский министр.

Президент США Джо Байден днём ранее, выступая на Генассамблее ООН, также говорил об открытых ядерных угрозах, с которыми выступил российский президент Владимир Путин. Байден напомнил, что в мире идёт жестокая и ненужная война, которую выбрал один человек. "Постоянный член Совета Безопасности ООН вторгся на территорию своего соседа, попытался стереть суверенное государство с карты мира. Россия бесстыдно нарушила основы устава ООН", – отметил президент США.

Путин 21 сентября, объявляя о частичной мобилизации на войну в Украине, заявил, что те, кто пытается шантажировать Россию ядерным оружием, должны учатывать, что "роза ветров" может развернуться в их сторону. "При угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф", - подчеркнул Путин.

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