WSJ: США одобрили продажу Украине более трех тысяч ракет ERAM

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп в Белом доме, Вашингтон, 18 августа 2025 года
Администрация президента США одобрила продажу Украине 3350 ракет увеличенного радиуса действия (ERAM), пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Ракеты должны прибыть в Украину примерно через шесть недель.

По словам собеседников газеты, пакет вооружений стоимостью 850 миллионов долларов включает "и другие предметы", он финансируется в основном европейскими странами. Источники WSJ отметили, что решение о продаже ракет было отложено до встречи президента США Дональда Трампа с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Официальные лица США заявили WSJ, что для применения ракет ERAM, радиус действия которых составляет до 450 километров, Украине потребуется одобрение Пентагона.

Утверждается, что с конца весны США не дают Украине разрешение наносить удары по территории России ракетами большой дальности. Речь идет не только об американских ракетах, но и об оружии, поставленном Украине европейскими странами, которое использует для наведения американские разведданные и содержит в своей конструкции компоненты из США. В частности, одобрение Пентагона требуется для использования британских ракет Storm Shadow.

Механизм рассмотрения запросов Киева на использование оружия большой дальности разработал заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби. Последнее слово в принятии решения остается за министром обороны Питом Хегсетом.

WSJ отмечает, что требование Пентагона о получении одобрения для нанесения ударов фактически отменило решение предыдущего президента США Джо Байдена разрешить Украине наносить удары по территории России с помощью ракет ATACMS.


