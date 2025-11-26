Администрация президента США Дональда Трампа добивается ускоренного строительства жилых комплексов в восточной части сектора Газа, контролируемой Израилем. Эти "альтернативные безопасные поселения" должны предоставить жильё палестинцам после двух лет войны, пишет The New York Times.

Палестинцам предлагают более безопасные районы, отсутствие контроля со стороны группировки ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе, в также рабочие места. Каждый комплекс рассчитан на 20–25 тысяч жителей и включает больницы и школы.

Первый комплекс планируют начать строить через несколько месяцев — после разминирования участка в Рафахе, вблизи границы с Египтом. Строительство сборных домов может занять от шести до девяти недель.

Проект курирует команда, в которую входят израильские бизнесмены, американские дипломаты и чиновники из Департамента эффективности государственного управления (DOGE) — масштабной программы Вашингтона по сокращению госрасходов, которую в начале этого года курировал миллиардер Илон Маск.

Критики предупреждают, что проект может фактически закрепить разделение Газы на контролируемую ХАМАС "красную зону" и удерживаемую Израилем "зелёную зону". Кроме того, могут возникнуть риски ограничения передвижения в секторе и превращения новых поселений в закрытые лагеря.

Европейские дипломаты и представители ООН также отмечают предупреждают, что масштаб инициативы слишком мал, чтобы существенно повлиять на гуманитарную ситуацию для двух миллионов жителей Газы.

