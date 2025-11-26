Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

США продвигают "безопасные поселения" для палестинцев в секторе Газа

Сектор Газа
Сектор Газа
Слушать
2 мин.
Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Администрация президента США Дональда Трампа добивается ускоренного строительства жилых комплексов в восточной части сектора Газа, контролируемой Израилем. Эти "альтернативные безопасные поселения" должны предоставить жильё палестинцам после двух лет войны, пишет The New York Times.

Палестинцам предлагают более безопасные районы, отсутствие контроля со стороны группировки ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе, в также рабочие места. Каждый комплекс рассчитан на 20–25 тысяч жителей и включает больницы и школы.

Первый комплекс планируют начать строить через несколько месяцев — после разминирования участка в Рафахе, вблизи границы с Египтом. Строительство сборных домов может занять от шести до девяти недель.

Проект курирует команда, в которую входят израильские бизнесмены, американские дипломаты и чиновники из Департамента эффективности государственного управления (DOGE) — масштабной программы Вашингтона по сокращению госрасходов, которую в начале этого года курировал миллиардер Илон Маск.

Критики предупреждают, что проект может фактически закрепить разделение Газы на контролируемую ХАМАС "красную зону" и удерживаемую Израилем "зелёную зону". Кроме того, могут возникнуть риски ограничения передвижения в секторе и превращения новых поселений в закрытые лагеря.

Европейские дипломаты и представители ООН также отмечают предупреждают, что масштаб инициативы слишком мал, чтобы существенно повлиять на гуманитарную ситуацию для двух миллионов жителей Газы.

Больше новостей Радио Свобода:

Материалы по теме

Детали мирного плана США
Embed
Детали мирного плана США

No media source currently available

0:00 0:21:56 0:00

Детали мирного плана США

Позиция Москвы, Киева и Европы

Аудионовости

Новости
Embed
Новости

No live streaming currently available

0:00 0:00 Live

live Новости

Новости Радио Свобода: точность, оперативность, беспристрастность


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG