The Guardian: США предлагают разделить Газу на "зелёную" и "красную" зоны

Американские военные разработали план, предусматривающий разделение сектора Газа на две части — "зелёную" и "красную". Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на американские источники.

По словам собеседников газеты, "зелёная зона" будет находиться под контролем израильских и международных сил и станет территорией восстановления. "Красная зона", в которую, как пишет издание, было перемещено практически всё палестинское население, останется в руинах.

Реконструкция "зеленой зоны" рассматривается как элемент "туманного" плана по будущему воссоединению сектора — идея состоит в том, чтобы со временем стимулировать палестинцев добровольно возвращаться в районы, контролируемые Израилем.

"Никто не говорит о том, чтобы обеспечить переселение с помощью военной операции", — подчеркнул источник в администрации США.

По информации The Guardian, Израиль может рассмотреть вывод войск после обеспечения для себя безопасности, но конкретных сроков нет.

Центральное командование США подготовило планы привлечения европейских военных к международным стабилизационным силам в Газе, пишет The Guardian. Рассматривается участие до 1500 британских пехотинцев, до 1000 французских специалистов по разминированию, а также военных из Германии, Нидерландов и стран Северной Европы для обеспечения логистики, разведки и работы полевых госпиталей.

Неназванный американский чиновник отметил, что Вашингтон не рассчитывает на то, что европейские силы составят "ядро" контингента.

США настаивают, чтобы стабилизационные силы имели мандат ООН, но действовали не как классическая миротворческая миссия, а по модели международных сил на Гаити, занимающихся борьбой с организованной преступностью.

Развёртывание такого контингента — одно из положений плана Трампа по урегулированию в Газе.

В свою очередь источники саудовсклого телеканала Al-Hadath сообщают, что переход ко второму этапу плана президента США Дональда Трампа по Газе, который предусматривает демилитаризацию сектора, приостановлен из-за разногласий по вопросам присутствия в секторе международных сил и разоружения группировки ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе.

Собеседники телеканала рассказали, что до сих пор существуют разногласия относительно судьбы боевиков, часть из которых заблокирована в туннелях в районе Рафаха, и поэтому израильская армия якобы "готовится к возможному срыву прекращения огня".

Источники телеканала сообщили, что Армия обороны Израиля работает с Джаредом Кушнером, советником и зятем президента Трампа, над планом на случай возобновления боевых действий. Документ, как утверждается, вскоре будет представлен кабинету министров Израиля.

Соглашение о прекращении войны в секторе Газа лидеры США, Египта, Турции и Катара подписали 13 октября в Каире. Первый этап плана Трампа в рамках достигнутых договорённостей предусматривает приостановку боевых действий в секторе и освобождение всех живых и убитых заложников, захваченных джихадистами во время нападения на юг Израиля 7 октября 2023 года, в обмен на освобождение палестинских заключённых из тюрем Израиля.

Источники Bloomberg в прошлом месяце сообщали, что президент США хочет убедить арабские и мусульманские страны выделить на восстановление Газы миллиарды долларов, но это непростая задача для Трампа.

ООН оценивает стоимость восстановления Газы в 70 миллиардов долларов.

