США сняли ограничения с "Белавиа" и самолёта семьи Лукашенко

Минфин США исключил из санкционного списка белорусску. государственную авиакомпанию "Белавиа" и бизнес-джет Bombardier Challenger 850, которым пользуются высокопоставленные белорусские чиновники и члены семьи Александра Лукашенко.
Речь идёт о санкциях, введённых против Минска в декабре 2021 года. По данным издания "Зеркало", снятие ограничений стало ответом Вашингтона на освобождение белорусских политзаключённых. Ещё в сентябре представитель президента США Джон Коул заявил Лукашенко о готовности США пересмотреть санкции в обмен на этот шаг.
Минфин США также выдал временную лицензию на проведение финансовых операций с тремя самолётами, связанными с Лукашенко или компанией "Славкалий", которая остаётся под санкциями.
Разрешение включает "обслуживание, перелёты и иные технические и коммерческие операции". При этом политические и авиационные ограничения на использование американских самолётов и другие санкции США в отношении Минска остаются в силе, сообщает Белорусская служба Радио Свобода.
США ввели секторальные санкции против Республики Беларуст в августе 2021 года после президентских выборов 2020 года и инцидента с принудительной посадкой самолёта Ryanair в Минске – на борту этого самолёта находился сооснователь оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич.
Под ограничения также попали "Белавиа" и калийная компания "Славкалий".
- Лукашенко находится под американскими санкциями с 2006 года. "Белавиа" была под ними с 2023-го, но в сентябре 2025 года ограничения сняли, что позволило авиаперевозчику вновь закупать комплектующие и обслуживать самолёты Boeing.
- Смягчение санкционного режима, по данным польской газеты Rzeczpospolita, было одним из ключевых условий Лукашенко для освобождения политзаключённых. Среди приоритетов Минска назывались снятие ограничений с "Белавиа" и "Беларуськалия" – крупнейшего производителя калийных удобрений в Европе.