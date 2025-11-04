США сняли ограничения с "Белавиа" и самолёта семьи Лукашенко

Минфин США исключил из санкционного списка белорусску. государственную авиакомпанию "Белавиа" и бизнес-джет Bombardier Challenger 850, которым пользуются высокопоставленные белорусские чиновники и члены семьи Александра Лукашенко.

Речь идёт о санкциях, введённых против Минска в декабре 2021 года. По данным издания "Зеркало", снятие ограничений стало ответом Вашингтона на освобождение белорусских политзаключённых. Ещё в сентябре представитель президента США Джон Коул заявил Лукашенко о готовности США пересмотреть санкции в обмен на этот шаг.

Минфин США также выдал временную лицензию на проведение финансовых операций с тремя самолётами, связанными с Лукашенко или компанией "Славкалий", которая остаётся под санкциями.

Разрешение включает "обслуживание, перелёты и иные технические и коммерческие операции". При этом политические и авиационные ограничения на использование американских самолётов и другие санкции США в отношении Минска остаются в силе, сообщает Белорусская служба Радио Свобода.

США ввели секторальные санкции против Республики Беларуст в августе 2021 года после президентских выборов 2020 года и инцидента с принудительной посадкой самолёта Ryanair в Минске – на борту этого самолёта находился сооснователь оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич.

Под ограничения также попали "Белавиа" и калийная компания "Славкалий".