США сняли санкции с трёх российских морских судов

США сняли санкции с трёх морских судов, которые ходят под российским флагом. Это следует из опубликованного во вторник сообщения Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

В сообщении о снятии санкций, в том числе связанных с Россией, упомянуты контейнеровозы Fesco Moneron, Fesco Magadan и грузовое судно Sv.Nikolay. Причины такого решения не приводятся.

Fesco Moneron и Fesco Magadan попали под санкции 22 февраля 2022 года. Судно Sv.Nikolay было внесено в список ограничений 6 апреля того же года.

Как пишут "Важные истории", контейнеровозы попали в санкционные списки в рамках ограничений против "Промсвязьбанка", который работает как опорный банк российского Минобороны. В 2022 году суда принадлежали дочке банка "ПСБ-Лизинг". В нарушении санкций, перевозке оружия, товаров двойного назначения или контрабанде суда замечены не были. Сегодня они принадлежат компании, связанной с логистическим оператором Fesco. Вероятно, вывод из-под санкций связан с этим, предположили "Важные истории".

Судно Sv.Nikolay также подпало под вторичные санкции за связь с крупным российским банком. Указывалось на его связь с компанией "Альфа-Лизинг", принадлежащей "Альфа-банку". Сейчас это грузовое судно, как отмечается, принадлежит российской судоходной компании "Риверси Плюс".