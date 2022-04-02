США станут посредниками при передаче советских танков Украине

США станут посредниками при передаче танков советского производства из стран Евросоюза Украине. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на представителя Белого дома.

Собеседник газеты сообщил, что Вашингтон принял решение быть посредником после запроса президента Украины Владимира Зеленского.

По данным источников, поставки танков, которыми умеют управлять украинские военные, начнутся в ближайшее время. Сколько единиц техники будет передано и из каких именно стран, не уточняется. Вооружение позволит украинским военным наносить удары по российским объектам в Донбассе, отмечает The New York Times.

Это первый случай с начала российского вооружённого вторжения на территорию Украины, когда Вашингтон участвует в передаче танков Киеву. СМИ отмечают, что прибытие танков может стать еще одним признаком новой фазы войны, которая длится пять недель и во время которой российская армия атакует украинские военные объекты и города с воздуха.

По данным Минобороны США, после начала боевых действий на территории Украины Вашингтон выделил Киеву военную помощь на сумму более полутора миллиардов долларов. Всего за время правления президента Соединённых Штатов Джо Байдена Украина получила на оборону более двух миллиардов долларов.

О намерении поставить Украине "более смертоносную помощь" также заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По данным источников The Times, Украине нужны системы поражения большей дальности, чтобы вытеснить российские войска на востоке страны. При этом операторам этого сложного оборудования нужно время на обучение.

В НАТО ранее подчёркивали, что союзники выступают против дальнейшей эскалации конфликта, но не будут направлять на территорию Украины войска или вводить над страной бесполётную зону, что может грозить прямым столкновением войск НАТО и России.

Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Киев обвиняет Москву в целенаправленном уничтожении гражданской инфраструктуры. Российская сторона утверждает, что атакует исключительно военные объекты.

На фоне продолжающихся боевых действий стороны ведут переговоры об урегулировании ситуации, но результатов они пока не дали.