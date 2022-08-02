США ввели санкции против ещё 25 Airbus, используемых в России

Министерство торговли США во вторник добавило 25 самолётов Airbus, эксплуатируемых российскими авиакомпаниями, в список нарушителей мер экспортного контроля, сообщает Reuters. Реестр был учреждён в рамках санкций против России, введённых после начала военных действий в Украине.

Речь идёт о самолётах, которые используют компании "Уральские авиалинии", S7 Airlines, Red Wings, Yamal Airlines, Nordwind и I-Fly. США постановили лишить их доступа к техническому обслуживанию, дозаправке и покупке запчастей.

"Соединенные Штаты и наши партнеры применили широкомасштабный и мощный экспортный контроль к отраслям промышленности, таким как аэрокосмическая, которые Россия использует для поддержания своей военной агрессии", — заявил глава экспортного контроля Министерства торговли Мэтью Аксельрод.

Он пригрозил организациям по всему миру последствиями со стороны США, если они продолжат предоставлять услуги в рамках обслуживаниям перечисленных Airbus.