США ввели санкции против ещё 25 Airbus, используемых в России

Министерство торговли США во вторник добавило 25 самолётов Airbus, эксплуатируемых российскими авиакомпаниями, в список нарушителей мер экспортного контроля, сообщает Reuters. Реестр был учреждён в рамках санкций против России, введённых после начала военных действий в Украине.
Речь идёт о самолётах, которые используют компании "Уральские авиалинии", S7 Airlines, Red Wings, Yamal Airlines, Nordwind и I-Fly. США постановили лишить их доступа к техническому обслуживанию, дозаправке и покупке запчастей.
"Соединенные Штаты и наши партнеры применили широкомасштабный и мощный экспортный контроль к отраслям промышленности, таким как аэрокосмическая, которые Россия использует для поддержания своей военной агрессии", — заявил глава экспортного контроля Министерства торговли Мэтью Аксельрод.
Он пригрозил организациям по всему миру последствиями со стороны США, если они продолжат предоставлять услуги в рамках обслуживаниям перечисленных Airbus.
- Ранее американское ведомство выявило и внесло в список нарушителей мер экспортного контроля более 150 самолётов Boeing и один самолет Gulfstream, которые поступали в Россию из других стран со 2 марта или в Беларусь с 8 апреля.
- После начала войны в Украине Министерство торговли США ввело обязательное лицензирование самолётов, направляемых в Россию, если они были выпущены в Соединенных Штатах или в другом государстве с использованием более чем 25% компонентов американского производства. Требование распространяется и на запчасти.
- Минторговли США также издало приказы об отказе в экспортных льготах крупным российским авиакомпаниям. В их числе флагманский авиаперевозчик "Аэрофлот", "Авиастар", Azur Air, Nordwind Airlines, "Победа", "Россия", S7 Airlines и Utair и белорусскому "Белавиа".
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