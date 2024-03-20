США ввели санкции против российских политтехнологов

Министерство финансов США ввело санкции против российских организаций "Агентство социального проектирования" и "Структура", а также их руководителей. Под ограничения, в частности, попали политтехнолог и основатель "Агентства социального проектирования" и "Структуры" Илья Гамбашидзе, а также генеральный директор компании "Структура" Николай Тупикин.

По данным Вашингтона, все они занимались координацией информационной кампании в Латинской Америке, направленной на ослабление поддержки Украины.

Американский Минфин считает, что Гамбашидзе и Тупикин, начиная с осени 2022 года, развернули сеть из более чем 60 сайтов, при помощи которых в странах Латинской Америки распространялась ложная информация о войне России против Украины и сведения, дискредитирующие политику США и НАТО на континенте.

"Агентство социального проектирования" и "Структура" также наладили сотрудничество со СМИ и влиятельными лицами в Латинской Америке, которые использовались для продвижения кремлевских нарративов, утверждают в Минфине США.

В прошлом году российские компании также попали в поле зрения Госдепартамента США. По версии американского ведомства, группа, находящаяся в России, создавала контент и направляла его редакционной группе в Латинской Америке, в которую входили местные журналисты и лидеры общественного мнения. Материалы локализовывались и затем публиковались в местных СМИ, чтобы выглядеть более органично.

В 2023 году на создание фейков о войне против Украины из российского бюджета было выделено как минимум девять миллиардов рублей организации АНО "Диалог", выяснили "Медуза", The Bell и "Важные истории". Журналисты среди прочего узнали, что в этой организации были придуманы такие фейки, как мобилизация женщин в украинскую армию.