США ввели санкции против российской криптовалютной биржи Garantex

Госдепартамент и Минфин США объявили в четверг о санкциях против российской криптовалютной биржи Garantex и её руководителей.

Американские власти также назначили вознаграждение общей суммой в 6 миллионов долларов за информацию, которая приведёт к аресту внесённых в "чёрный список" физических лиц.

В совместном заявлении американских ведомств, на которое ссылается Reuters, говорится, что Garantex, предположительно, используется киберпреступниками для отмывания денег. Согласно заявлению, в период с апреля 2019 года по март 2025-го биржа обработала криптовалютные транзакции на сумму не менее 96 миллиардов долларов.

Издание РБК в сообщении о санкциях указывает, что ограничения вводятся против ряда российских криптокомпаний, подозреваемых в отмывании средств и связях с Garantex, которая уже находится под санкциями.

Под ограничения попала, в частности, компания Exved, которую американский Минфин называет финансовой платформой, связанной с предпринимателем Сергеем Менделеевым. В сообщениях он указан как сооснователь Garantex.

Также в список включена платформа Grinex, зарегистрированная в России и Киргизии. Американские власти указывают, что компания связана с криптобиржей Garantex и участвует в операциях с криптовалютами, направленных на обход санкций. В документе также упомянуты криптокошельки Grinex в сети Tron.

Кроме того, в санкционный список 14 августа добавлена платформа INDEFI. Вашингтон характеризует ей как российскую криптофинансовую структуру, тоже связанную с Менделеевым, пишет РБК.

Пять миллионов долларов из шести, которые власти США готовы выплатить за информацию о местонахождении попавших под санкции лиц, назначены за человека по имени Александр Мира Серда. Он, как отмечается, имеет гражданство России и Ганы и зарегистрирован в Петербурге.