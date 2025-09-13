США ввели санкции против ряда китайских компаний

Соединённые Штаты расширили в пятницу санкционный список Министерства торговли США, в который были добавлены 32 компании, чьи действия "противоречат интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов". 23 из них базируются в Китае, говорится в публикации Федерального реестра США.

Компании GMC Semiconductor Technology (Wuxi) Co и Jicun Semiconductor Technology попали в список за поставки оборудования для SMIC Northern Integrated Circuit Manufacturing (Пекин) и Semiconductor Manufacturing International (Пекин). При этом компания SMIC уже находилась в санкционном списке.

Shanghai Fudan Microelectronics Technology Co, занимающаяся производством высокопроизводительных вычислительных чипов, а также связанные с ней компании в Китае, Сингапуре и Тайване, были включены в санкционный список за приобретение американского оборудования для его использования в военной модернизации Китая и развития передовых вычислительных и производственных технологий, а также за прямые поставки для военных и государственных структур КНР.

Министерство торговли США также указало, что Shanghai Fudan Microelectronics поставляла технологии российской военной промышленности.

В санкционный список в пятницу также попали компании из Индии, Ирана, Турции и Объединённых Арабских Эмиратов. Эти меры являются частью более широкой политики США по контролю за экспортом технологий, поддержанию национальной безопасности и предотвращению передачи стратегически важных технологий странам, которые могут использовать их в военных целях.