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США выделяют новый пакет военной помощи Украине на $2,6 млрд

Соединённые Штаты объявили во вторник, 4 апреля, о новом пакете военной помощи для Украины. Его общая сумма составит 2,6 миллиарда долларов.

Как сообщили в американском министерстве обороны, в этот пакет среди прочего войдет большое количество боеприпасов для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также обычных артиллерийских снарядов.

Немедленная помощь включает противотанковые системы, стрелковое оружие, транспортные средства для тяжёлого оборудования и техническое обслуживание, передаёт Associated Press. В связи с решением о новой партии помощи агентство отмечает подготовку ВСУ к весеннему наступлению против вторгшейся в страну российской армии.

В пакет также входят боеприпасы для комплексов воздушной обороны Patriot и NASAMS, ракеты для боевых машин пехоты Bradley. Большая часть помощи – на 2,1 миллиарда – предоставляется в рамках Инициативы содействия безопасности Украине (USAI). Из этих средств оплачивается закупка оборудования для оборонной промышленности. Оставшиеся 500 миллионов – это боеприпасы и техника, которые берутся из существующих американских запасов, а значит, они поступят на фронт раньше.

"Мы очень ценим всё, что сделали Соединённые Штаты, особенно за последний месяц, чтобы помочь нашим войскам подготовиться к контрнаступлению", - заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в штаб-квартире НАТО в Брюсселе перед встречей с госсекретарём Энтони Блинкеном. Сам Блинкен в комментарии подчеркивал, что передаваемое вооружение и оборудование Украина использует для самообороны.

С момента начала полномасштабного российского вооружённого вторжения в Украину в конце февраля 2022 года общий объём американской помощи Киеву в сфере безопасности превысил 35 миллиардов долларов. Американские власти подчёркивают, что готовы поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

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