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США выделят очередной пакет помощи Украине на 500 млн долларов

Транспортировка бронемашин Bradley

США намерены выделить очередной пакет военной помощи Украине объёмом в 500 миллионов долларов. В него войдет в основном бронетехника. По сообщению агентства Reuters со ссылкой на свои источники, о новом пакете будет объявлено во вторник. В рамках пакета Украина получит 30 бронемашин Bradley и 25 Stryker.

Bradley - боевые бронемашины пехоты, оснащённые автоматической пушкой, пулемётом и амбразурными винтовками. Stryker - бронетранспортёры, используемые для безопасной перевозки бойцов, с системами автоматического огня и гранатомётами.

Также в новый пакет помощи войдут боеприпасы для систем залпового огня HIMARS, противотанковое оружие, в том числе системы Javelin, и снаряды для противовоздушных орудий Stinger и Patriot.

Это 41-й пакет военной помощи, который США выделяют Украине с момента начала российского военного вторжения. Общий объём американской военной помощи Украине уже превысил 40 миллиардов долларов.

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