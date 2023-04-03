США заявили об отсутствии консульского доступа к Гершковичу

Власти США прилагают все усилия для освобождения московского корреспондента издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича с того момента, как стало известно о его задержании по подозрению в шпионаже. При этом консульского доступа у сотрудников посольства США в России к Гершковичу до сих пор нет. Об этом заявил представитель Совета нацбезопасноси США Джон Кирби.

Ранее МИД России сообщил, что доступ американских дипломатов к арестованному журналисту обеспечен.

Гершковича в СИЗО "Лефортово" в понедельник посетили член Совета по правам человека Алексей Мельников и председатель Общественной наблюдательной комиссии Георгий Волков.

По словам Мельникова, журналист находится в карантинной камере. Жалоб на содержание у него нет. Гершковичу объяснили правила внутреннего распорядка СИЗО и рассказали, как писать письма.

О задержании Гершковича в Екатеринбурге стало известно утром 30 марта. В тот же день суд в Москве отправил журналиста в СИЗО по обвинению в шпионаже. Это первый подобный случай с американским журналистом в России с 1986 года (тогда речь шла ещё о СССР).

Российское следствие утверждает, что Гершкович собирал по заказу США секретные сведения об одном из предприятий военно-промышленного комплекса. Подробности обвинения не приводятся. Сам Гершкович после ареста не мог давать комментариев. The Wall Street Journal и власти США категорически отвергают обвинения и заявляют о невиновности журналиста.

США призвали всех своих граждан, в том числе журналистов, уехать из России в целях безопасности.

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