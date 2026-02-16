Вести переговоры, подтягивать флот. Маневры США вокруг Ирана

"Никто еще не смог заключить успешную сделку с Ираном, но мы собираемся попробовать". С таким заявлением выступил 15 февраля госсекретарь США Марко Рубио в Братиславе, которую он посетил в рамках своего нынешнего европейского турне. По словам Рубио, президент Дональд Трамп "ясно дал понять, что предпочитает дипломатию".

Заявление госсекретаря прозвучало на фоне продолжающихся попыток США вести переговоры с Ираном по поводу его ядерной программы, баллистических ракет и региональных прокси.

Тегеран не исключил возможность соглашения по ядерной программе при условии, что Вашингтон снимет санкции, введенные против режима Исламской республики. В интервью Би-би-си 15 февраля заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи сказал: "Мы готовы обсудить этот и другие вопросы, связанные с нашей [ядерной] программой, при условии, что они также готовы обсудить санкции. Мяч находится на стороне Америки, которая должна доказать, что хочет заключить сделку".

Тахт-Раванчи не уточнил, имеет ли он в виду полную или частичную отмену санкций США, которые в последние годы были введены в отношении иранских банков, экспорта нефти и других секторов экономики.

Дипломаты в Женеве

Заявления сторон были сделаны в преддверии новых переговоров между США и Ираном, которые намечены на 17 февраля в Женеве. В состав американской делегации войдут посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а в качестве посредников выступят представители Омана. Ранее в феврале в этой стране прошли непрямые переговоры между Тегераном и Вашингтоном.

По данным Би-би-си, Иран согласен разбавить свой 60-процентный обогащенный уран в знак готовности к компромиссу, но заявляет, что полная остановка процесса обогащения, на чем настаивают США, "больше не обсуждается".

Западные страны давно подозревают Иран в стремлении к созданию ядерного оружия, в то время как Тегеран настаивает, что его программа предназначена исключительно для мирных целей.

Мяч находится на стороне Америки, которая должна доказать, что хочет заключить сделку

В 2015 году мировые державы заключили с Ираном историческое ядерное соглашение – Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) – с целью предотвратить создание иранской ядерной бомбы. В то время западные экономические санкции были ослаблены, но Тегеран начал отказываться от своих обязательств после того, как Дональд Трамп в 2018 году, в свой первый срок на посту президента США, вышел из СВПД и вновь ввел санкции против Исламской республики.

Авианосцы в море

Президент Трамп назвал первые переговоры между США и Ираном "позитивными", но в минувшие выходные заявил, что смена режима – "лучшее, что может случиться" в Иране. Он также подтвердил, что второй авианосец, USS Gerald R. Ford, вскоре присоединится к "мощной" американской армаде в Аравийском море.

Американский президент ранее угрожал нанести удары по Ирану, если не будет заключено соглашение, ограничивающее его ядерную программу. В июне прошлого года США и Израиль нанесли удары по иранским ядерным и военным объектам. Налеты тогда продолжались 12 дней.

На панельной дискуссии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности 13 февраля глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что после атак США ядерная ситуация в Иране кардинально изменилась. По его словам, "физическая инфраструктура иранской ядерной программы в значительной степени повреждена. В будущем мониторинг должен сосредоточиться не только на том, что от нее осталось, но и на том, как ядерный потенциал Тегерана может развиваться в дальнейшем". Инспекторы МАГАТЭ вернулись в Иран, но по-прежнему не имеют доступа к объектам, подвергшимся бомбардировкам.

Предстоящие переговоры пройдут через несколько недель после жестокого подавления режимом антиправительственных протестов по всему Ирану. По данным правозащитных организаций, иранские силы безопасности убили тысячи демонстрантов, более 53 тысяч человек были арестованы.

"Этот режим слабее, чем когда-либо"

По данным немецкой полиции, около 250 тысяч человек – в основном иранцы, живущие в эмиграции, – вышли на демонстрацию в Мюнхене, где в эти дни проходила международная конференция по безопасности. Это стало крупнейшей в Европе акцией протеста против иранских властей.

Победа ближе, чем когда-либо

Протест в Мюнхене был частью "глобального дня действий", объявленного Резой Пехлеви, сыном последнего шаха Ирана, свергнутого исламской революцией 1979 года. Он является одной из многочисленных фигур, претендующих на лидерство в раздробленной иранской оппозиции в изгнании. Прибытие Пехлеви на мюнхенскую манифестацию было встречено громкими аплодисментами.

"Сегодня вы видите, что победа ближе, чем когда-либо", – сказал он присутствующим, которые, по его словам, стали одним из крупнейших собраний иранцев в мире. Другие массовые митинги прошли в Лос-Анджелесе и Торонто.

"Очень печально, что мы платим жизнями молодых людей, которые гибнут каждый день", – сказала Радио Свобода женщина по имени Атена. Отметив, что у нее есть родственники и друзья в Тегеране и других иранских городах, Атена сказала, что январские протесты, несмотря на их кровавое подавление, дали ей надежду: "Я так рада, что люди просыпаются и требуют перемен... На этот раз [перемены] обязательно придут".

Другой демонстрант, Расул, рассказал РС, что приехал из Нидерландов, чтобы присоединиться к протесту. "Я разозлился и расстроился, потому что мои братья и сестры, наши родители, находятся в опасной ситуации. Они погибают ради свободы. В данный момент этот режим слабее, чем когда-либо. Поэтому, если США и Европа помогут нам, люди смогут завершить то, что начали".

Призывы к военным действиям

На многих баннерах, которые принесли протестующие, содержались призывы к военным действиям США против Ирана.

Американские военные корабли находятся в Персидском заливе относительно недалеко от иранского побережья. Речь идет об одной из крупнейших концентраций военных сил США в регионе за последние годы. Во время недавних массовых протестов в Иране президент Трамп выразил поддержку их участникам и дал понять, что вооруженные силы США могут вмешаться, чтобы защитить их.

Однако переговоры между представителями США и Ирана, по-видимому, сосредоточены на других вопросах, таких, как ядерная и ракетная программы, а также сеть созданных Тегераном прокси-сил в Ливане, Ираке и Йемене.

Выступая на пресс-конференции 14 февраля, Реза Пехлеви призвал Трампа принять решительные меры. "Иранский народ слышал, как вы сказали, что «помощь уже в пути», и он верит в вас. Помогите ему, и история занесет вас в число величайших героев не только иранского народа, но и всего мира", – сказал он.

Иранский народ слышал, как вы сказали, что "помощь уже в пути", и он верит в вас

Однако, хотя Соединенные Штаты поддержали иранских протестующих, они не выразили поддержки Пехлеви или кому-либо еще из иранских эмигрантских лидеров – несмотря на то, что сын последнего шаха неоднократно призывал президента Трампа вмешаться в ситуацию в Иране.

Линдси Грэм, влиятельный сенатор-республиканец от Южной Каролины, выступил на митинге в Мюнхене. "Я выбрал иранский народ, а не аятоллу. Я верю, что иранцы могут быть хорошими союзниками Соединенных Штатов и приведут регион к свету", – сказал он.

Гораздо меньшая по масштабам акция протеста была проведена 13 февраля Национальным советом сопротивления Ирана, который осудил как нынешние иранские власти, так и идею реставрации монархического правления.