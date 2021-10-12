Стендап-комик из Владикавказа заявила об угрозах после баттла

Стендап-комик Ариана Лолаева из Северной Осетии сообщила в инстаграме о массовых угрозах в свой адрес от земляков. Лолаева была вынуждена дважды извиниться за шутку об осетинах во время выступления в 2020 году. Вместе с Лолаевой в представлении также участвовал комик Александр Ни.

Ролик со стендап-баттла стал распространяться в осетинских пабликах 9 октября. В видео Ни, в частности, говорит что у Лолаевой "между ног осетинский пирог".

В тот же день комики извинились в своих соцсетях. Ни написал, что из-за резонанса понял, что сказал глупость. Лолаева сказала, что виновата в том, что не объяснила коллеге важные для осетинского народа вещи. В Осетии существует давний обряд, когда в большие религиозные, национальные или семейные праздники на стол подаются три пирога. Они символизирует бога, солнце и землю.

12 октября Лолаева записала ещё одно видео с извинениями. Плачущая артистка рассказала, что с ней "серьёзно поговорили" и она осознала "колоссальный урон". По словам Лолаевой, она уже лишилась работы и от неё отвернулись многие люди.

Ранее председатель "Высшего совета осетин" Руслан Кучиев написал в фейсбуке, что представители диаспоры разыскивают Лолаеву и обсуждают способы наказания комика и её семьи.

Лолаева не сообщает, обращалась ли она в правоохранительные органы по поводу угроз. Заявление Кучиева в МВД по Северной Осетии не комментировали, пишет Кавказ.Реалии. В одном из интервью Лолаева рассказала, что её родственники поддерживали выступления в стендапах. При этом комик отмечала, что всегда получала упрёки со стороны земляков.

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