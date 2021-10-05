МВД обязали изменить срок запрета на въезд в Россию для комика Мирзализаде

Замоскворецком суде в Москве рассмотрел иск комика Идрака Мирзализаде к МВД России. Он требует отменить пожизненный запрет на пребывание на территории страны, сообщает адвокат Сергей Бадамшин.
Ранее МВД объявило пребывание Мирзализаде на территории России нежелательный. Замоскворецкий суд приостановил это распоряжение до вступления в законную силу решения суда.
Мирзализаде был арестован в начале августа на 10 суток. Поводом для возбуждения дела и признания его "нежелательным" стало выступление в программе "Разгоны" в марте 2021 года. Комик обсуждал тему ксенофобии и высмеивал проблемы, с которыми сталкиваются люди неславянской внешности, когда снимают жильё в Москве. В одной из шуток по теме он высказался про русских.
- Мирзализаде – родившийся в Азербайджане талыш с белорусским гражданством. Многие его выступления обыгрывают его сложную идентичность и встречи с национальными стереотипами. В России он получил вид на жительство.
- Сам юморист извинился за шутку. В его поддержку выступили другие стендаперы, заявившие, что Мирзализаде в своём скетче выступал против ксенофобии, а не за неё. Они провели в его поддержку благотворительный концерт.
- В августе "Единая Россия" анонсировала законопроект, запрещающий въезд в страну так называемым русофобам. В документе предлагается не пускать в Россию людей, возбуждающих ненависть или вражду, распространяющих ложные сведения о СССР и одобряющих преступления нацистов. Русские в сообщении партии не упоминались.
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