МВД обязали изменить срок запрета на въезд в Россию для комика Мирзализаде

Замоскворецком суде в Москве рассмотрел иск комика Идрака Мирзализаде к МВД России. Он требует отменить пожизненный запрет на пребывание на территории страны, сообщает адвокат Сергей Бадамшин.

Ранее МВД объявило пребывание Мирзализаде на территории России нежелательный. Замоскворецкий суд приостановил это распоряжение до вступления в законную силу решения суда.

Мирзализаде был арестован в начале августа на 10 суток. Поводом для возбуждения дела и признания его "нежелательным" стало выступление в программе "Разгоны" в марте 2021 года. Комик обсуждал тему ксенофобии и высмеивал проблемы, с которыми сталкиваются люди неславянской внешности, когда снимают жильё в Москве. В одной из шуток по теме он высказался про русских.