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Столтенберг: Украина не сможет вступить в НАТО во время войны

Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Киеве, 20 апреля 2023 года

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вступление Украины в НАТО до окончания российского вторжения не стоит в планах союза. Об этом он заявил 24 мая на форуме фонда Маршалла в Брюсселе, передаёт Agence France-Presse. Заявление сделано за два месяца до саммита союза в Вильнюсе.

"Я думаю, что все понимают, что членство Украины в середине войны не стоит на повестке дня, — заявил Столтенберг. По его словам, это остаётся послевоенной проблематикой.

Слова Столтенберга прозвучали через две недели после того, как резолюцию с призывом принять Украину приняла крупнейшая фракция Европейского парламента — Европейская народная партия. В апреле официально пригласить страну в союз рекомендовал Сейм Литвы.

Ранее Столтенберг отмечал, что все союзники по НАТО согласны с тем, что со временем Украина присоединится к Североатлантическому союзу. По мнению по мнению главы организации, после окончания войны у Киева должны быть гарантии для предотвращения новых нападений.

В конце апреля Столтенберг впервые с начала войны посетил Киев и встретился с украинским президентом. Владимир Зеленский тогда отметил, что без Украины уже невозможно представить безопасность евроатлантической зоны. Согласно опросам, вступление страны в НАТО поддерживают 82% украинцев.

О том, что в НАТО не ставят под сомнение сам вопрос присоединения Украины, заявила вчера и посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко. По её словам, дискуссии ведутся только вокруг того, когда и как именно это должно произойти.

Вместе с тем западные союзники Украины также обращают внимание, что для присоединения к НАТО Киеву придётся выполнить ряд условий для соответствия стандартам военного союза.

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