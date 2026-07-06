Война в кредит

3 июля глава Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что российская армия полностью захватила Константиновку в Донецкой области. Однако Владимир Зеленский поспешил опровергнуть слова Герасимова, более того, он позвал туда Путина на переговоры. Опровергают взятие Константиновки и OSINT-аналитики: российские военные увереннее чувствуют себя в юго-западной части города, который сейчас представляет из себя преимущественно серую зону, то есть не контролируется ни одной из сторон. О том, что город – это серая зона, говорят и так называемые z-военкоры. Военный журналист Сергей Ауслендер считает, что генерал Герасимов воюет в кредит.

Пугают себя и других провоенные блогеры и предвестниками новой революции. Вспоминают 1917 год, события которого проходили на фоне войны и дефицита хлеба, сейчас же затянувшаяся война с Украиной сопровождается масштабным бензиновым кризисом.

Z-сообщество требует от власти решительных мер для безоговорочной победы, "как в 1945 году". В провоенной среде звучат слова, что России нужен новый Сталин.

Уместны ли сейчас параллели с 1917 годом? Поможет ли Путину доклад Герасимова о взятии Константиновки, пока "патриоты" ждут реального продвижения на фронте? Нужен ли России "новый Сталин" и почему Путин не сможет им стать? Об этом говорим в программе "Лицом к событию" с историком Максимом Кузахметовым и политологом Денисом Грековым.