Кремль опубликовал текст поздравления Путина Трампу и США

Президент России Владимир Путин в числе других зарубежных лидеров поздравил президента США Дональда Трампа с 250-летием независимости страны. В телеграмме главе Белого дома, текст которой опубликовал сайт Кремля, Путин обращается к Трампу на "ты".

"Дорогой Дональд, прими искренние поздравления (...) Желаю тебе, Дональд, и твоим близким здоровья, благополучия и успехов, а всем американским гражданам ‒ счастья и процветания", - говорится в тексте.

"Агентство.Новости" обратило внимание, что Кремль впервые обнародовал текст такого поздравления Трампу. Издание также пишет, что практику поздравлений президента США с Днем независимости Кремль возобновил только в 2025 году.

Дональд Трамп не раз высказывался о Путине в позитивном и одобрительном ключе, что, как отмечает Reuters, давно вызывает критику и обвинения в "мягкости" по отношению к России, которая пятый год ведёт полномасштабную войну против Украины. Сам Трамп утверждает, что никто из президентов США не занимал более жесткой позиции в отношении Москвы. Трамп называл российское вторжение в Украину "нелепым", отмечая, что конфликт разрушает саму Россию.

В телеграмме Трампу по случаю Дня независимости США, отмечаемого 4 июля, Путин напомнил, в частности, о союзничестве в мировых войнах: "Мы вместе избавили человечество от ужасов нацизма (...) И сегодня Россия и Соединённые Штаты - как две крупнейшие ядерные державы - несут особую ответственность за обеспечение безопасности и стабильности в глобальном масштабе".

Президент Украины Владимир Зеленский в комментарии в субботу, в котором он опроверг утверждения российских властей о захвате города Константиновка в Донецкой области, написал, что Путин накануне Дня независимости США "решил соврать миру и президенту Америки по поводу ситуации на фронте".

В поздравлении Дональду Трампу и всем американцам по случаю 250-летия независимости Зеленский подчеркнул, что Киев "ценит поддержку Соединенных Штатов, особенно сейчас, во время полномасштабной войны России против Украины". "Американское оружие, от "джавелинов", которые президент Трамп решил передать Украине, до "пэтриотов" (...) доказывает силу американского духа, американской решимости, американских технологий", - подчеркнул Зеленский.

Во время встречи с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте в Белом доме вечером 24 июня Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "неплохо справляется" и похвалил его за смелоссть. Так Трамп ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он, что Зеленский "сейчас побеждает" в войне с Россией. Ранее Трамп говорил, что у Зеленского "нет карт" для победы.

С возвращением на пост президента Соединённых Штатов Дональда Трампа в январе 2025 года контакты между Москвой и Вашингтоном стали более активными нежели при экс-президенте Джо Байдене. Вашингтон возглавил посреднические услия по достижению мира между Россией и Украиной.

В конце июня в интервью ВГТРК российский президент сообщил, что в Москве ждут нового визита американской делегации после достижения Вашингтоном договорённости с Ираном по текущему конфликту между ними. Помощник Путина Юрий Ушаков не исключил в том же месяце, что после подписания меморандума между США и Ираном может состояться визит в Москву зятя Трампа Джареда Кушнера и спецпосланника Стива Уиткоффа.

В прошлый раз американские переговорщики были в Москве 22 января. Весной Кремль объяснял паузу в переговорах по Украине тем, что американская сторона пока занята ситуацией на Ближнем Востоке, отмечает РБК.

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