Сторонники помощи Украине в Сенате обсуждают новый крупный пакет

Американские сенаторы от обеих ведущих партий, выступающие за дальнейшую поддержку Украины, заявляют о намерении в кратчайшие сроки добиться принятия годового пакета помощи Киеву в размере от $50 миллиардов до 100 миллиардов долларов.

Об этом пишет газета Wall Street Journal, отмечая, что обсуждаемый проукраинскими сенаторами пакет намного превышает объём помощи, запрошенный в августе президентом Джо Байденом, и рассчитан до президентских выборов в Соединённых Штатах в ноябре 2024 года.

Газета напоминает, что летом глава Белого дома запросил дополнительную помощь объёмом в $24 миллиарда, вызвав сопротивление со стороны многих республиканцев. В этом связи Wall Street Journal пишет, среди прочего, о растущем давлении на Республиканскую партию со стороны избирателей, недовольных новыми расходами на войну.

Как полагают многие сенаторы, выступающие за продолжение финансовой и военной помощи Киеву для отражения российской агрессии, принятие большого пакета мер станет для других стран мощным сигналом того, что хаос в Палате представителей не повлияет на долгосрочную приверженность США своим обязательствам в отношении Украины. Сторонники выделения помощи также считают, что было бы легче заручиться поддержкой одного большого пакета для Украины, чем нескольких меньших по объёму трансферов.

В первых числах октября группа консервативных республиканцев добилась смещения своего однопартийца Кевина Маккарти с поста спикера Палаты представителей. Это произошло впервые в истории страны. Голосование прошло через несколько дней после того, как Конгресс одобрил временный бюджет на 45 дней, в котором не выделены средства на помощь Украине. Правые республиканцы обвинили Маккарти в том, что он готовит соглашение с Байденом о выделении такой помощи, с чем они не согласны.

В связи с последними событиями в Израиле и секторе Газа, где члены радикальной палестинской группировки ХАМАС 7 октября начали масштабные вооружённые действия против еврейского государства, Wall Street Journal пишет, что пока не ясно, как это нападение может изменить мнение законодателей о помощи Украине. Неожиданная атака со стороны ХАМАС вызвала шок в Вашингтоне и уже переориентировала внимание США на помощь ключевому союзнику на Ближнем Востоке, пишет газета.

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