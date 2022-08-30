Страны ЕС договорились совместно обучать украинских военных

Страны Европейского союза договорились создать специальную миссию для подготовки украинских военных. Об этом заявил Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель на неформальной встрече министров обороны стран Евросоюза, которая проходит в Праге.



"Речь не только о боевых действиях, но и в целом о том, как ведётся война, именно этому будут обучать военнослужащих", – уточнил по итогам переговоров Боррель.



По его словам, многие страны ЕС уже помогают Украине обучать или переподготавливать солдат, поэтому назрела необходимость консолидировать усилия для их лучшей координации.

Подробности о том, как будет работать специальная миссия, глава дипломатии ЕС не уточнил. Предполагается, что украинские военные будут проходить обучение в соседних странах - членах Европейского союза.



Идею Барреля поддерживают не все участники пражской встречи. Накануне министр обороны Люксембурга Франсуа Бауш усомнился в том, правильный ли это способ оказания помощи. Бауш выступает за переговоры по этому вопросу на двустороннем уровне при общей координации со стороны ЕС. Похожего мнения придерживается глава Минобороны Австрии Клаудия Таннер.

Кроме того, на встрече в Праге, куда так же приехали главы МИД стран Евросоюза, обсудят ограничения по визам для граждан России и Беларуси. Украина, ряд стран Балтии, Польша и Нидерланды выступают за введение полного запрета. Германия и Франция выступают за отмену упрощенного визового режима, что приведет к удорожанию шенгенской визы и увеличению сроков её получения для россиян и белорусов.