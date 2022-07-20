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Страны Запада согласились отсрочить выплаты Украины по внешнему долгу

США, Канада, Франция, Германия, Япония и Великобритания согласились отсрочить выплаты Украины по её государственным облигациям. Они также призвали остальных кредиторов присоединиться к ним, чтобы помочь Украине в войне против России. Об этом говорится в коллективном заявлении этих стран.

В заявлении стран сказано, что выплаты Украины по государственным облигациям отсрочены до конца 2023 года с возможностью продления ещё на один год.

Во вторник 19 июля правительство Украины выступило с просьбой к международным кредиторам об отсрочке выплат по государственному долгу.

Министерство финансов Украины заявило, что постарается согласовать среди всех держателей гособлигаций отсрочку на два года, и на год для держателей варрантов. Более того, Украина предлагает своим кредиторам компенсацию в случае согласия на отсрочку.

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