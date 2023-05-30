"Война Путина обречена на провал". Интервью с пилотом F-16

Майор ВВС США в отставке Хизер Пенни стала известна после того, как 11 сентября 2001 года поднялась в воздух на истребителе F-16 – чтобы протаранить один из угнанных террористами "Аль-Каиды" гражданских авиалайнеров, не допустив его падения на Вашингтон. Делать этого не пришлось: самолет разбился в штате Пенсильвания после того, как сопротивление террористам оказали пассажиры. Сейчас Пенни – старший научный сотрудник в американском Институте аэрокосмических исследований Митчелла. Радио Свобода поговорило с ней о том, с какими вызовами придется столкнуться украинским летчикам при переходе с советской техники на F-16 и какие преимущества перед противником может дать использование этих самолетов украинскими Воздушными силами.

"Один из наших военнослужащих вошел и сказал: во Всемирный торговый центр врезался самолет. Мы подумали: как такое возможно? Но большого значения этому не придали. Решили, что это какой-то маленький самолет. А мы знаем, что легкие самолеты не могут повредить здания. Но потом военный вернулся с новостью о второй башне. И мы поняли: эти столкновения намеренные", – вспоминает Хизер Пенни утро 11 сентября. Тогда она была летчиком-истребителем 121-й эскадрильи Национальной гвардии США. Если другие нацгвардейцы получали приказы от губернаторов штатов, то пилоты 121-й эскадрильи, расположенной в округе Колумбия, – непосредственно от президента. К моменту, когда такой приказ поступил, летчики даже не успели вооружить свои самолеты. Главной их задачей было обнаружить последний остававшийся в воздухе угнанный самолет, "Боинг-757" авиакомпании United, следовавший из Ньюарка в Сан-Франциско. После угона он резко сменил курс и направлялся в сторону американской столицы.

"Через две недели моя мама осознала: пилотом рейса 93 мог быть мой отец. Он работал в United и обычно совершал рейсы с восточного побережья. Капитаном рейса оказался Джейсон Даль, папин близкий друг. Мы понимали: сбить угнанный самолет – это протаранить его. Успех операции означал одно: обратно мы не вернемся", – вспоминала Хизер Пенни, которая после этих трагических событий дважды отправлялась служить в Ирак, где получила звание майора.

Пенни с теплотой вспоминает F-16 и говорит, что это одна из самых простых в управлении машин, вернуться за штурвал которой (вернее, за джойстик) она готова в любой момент. Возможно, эта простота поможет быстрее адаптироваться к управлению американским истребителем и украинским пилотам, которые вот-вот должны начать обучение полетам на них.

Сами украинские военные говорят, что были бы рады и нескольким истребителям, но рассчитывают получить от союзников как минимум 12–16 самолетов, то есть полноценную эскадрилью. И эксперты, и представители Воздушных сил Украины говорят, что первоочередной задачей для F-16 будет противовоздушная оборона. Если Киев, как показывают ставшие почти ежедневными российские ракетные атаки, надежно прикрыт ПВО после поставок Украине систем "Пэтриот", то в украинских регионах российским военным все чаще удается поражать намеченные цели. Для завоевания господства в воздухе, по словам бригадного генерала Воздушных сил ВСУ Сергея Голубцова, Украине нужно 3–4 эскадрильи западных истребителей.

Хизер Пенни уверена, что украинские военные смогут получить преимущество перед противником не только за счет количества переданных им F-16, но и благодаря уже не раз проявленной смекалке и готовности гибко использовать возможности той или иной западной техники. Летчица внимательно следит за событиями в Украине еще с 2014 года и считает, что современные самолеты надо было передать Киеву еще тогда.

"Это может в корне изменить динамику боевых действий"

– Что вы думаете о решении США разрешить передачу истребителей F-16 Украине? Как вы оцениваете возможные последствия этого решения?

– Я думаю, что это решение запоздало на месяцы, а то и на годы. Мы должны были сделать это в самом начале российской агрессии против Украины. Военная авиация существует для того, чтобы придать боевым действиям третье измерение. Сейчас боевые действия в Украине напоминают окопные бои Первой мировой войны. Это жестокая война на истощение. Именно для предотвращения этого и были созданы современные воздушные силы. Меня ободряет новость о том, что американская администрация и наши европейские союзники, пусть и с опозданием, взяли на себя обязательство снабдить Украину передовой военной авиацией. Я искренне верю, что это будет иметь большое значение, если поставки произойдут в срок.

– Сможет ли Украина, получив F-16, заставить Россию сменить свою тактику в воздухе, или эти истребители нужны ей лишь для того, чтобы в принципе сохранить дееспособность своих воздушных сил – в условиях дефицита запчастей для советских самолетов и невозможности пополнить их запасы?

– F-16 помогут им быть более эффективными, в том числе и потому, что запчасти и материалы для обслуживания этих самолетов гораздо доступнее, чем запчасти для советских МиГ-29. Вместе с этим у F-16 и других продвинутых западных истребителей четвертого поколения есть значительный потенциал, способный коренным образом изменить динамику боевых действий. Это потребует от Украины интеграции дополнительных возможностей этих самолетов, таких как радиоэлектронная борьба, целеуказание в реальном времени и так далее. Украинцы доказали, что они умеют быстро учиться, менять свою тактику, адаптируясь к условиям, успешно применять новации. Я надеюсь и уверена, что они не будут использовать F-16 "под копирку" с тем, как их используют армии стран Запада, найдя свои оригинальные решения, которые помогут вооруженным силам Украины стать более эффективными, чем при наличии лишь советских истребителей. F-16 – это прежде всего универсальная платформа, именно это и позволило самолету прожить такую долгую жизнь, подвергаясь модификациям.

– В чем основные преимущества F-16 как такой платформы перед самолетами, которые есть у России и у украинских Воздушных сил, помимо ее массовости?

– F-16 – это всепогодные высокоточные истребители, способные выполнять задачи в любое время суток, снабженные передовыми датчиками и каналами передачи данных. МиГ-29 и другие советские самолеты, оставшиеся у Украины после распада СССР, обладают неплохой маневренностью, но имеют более слабые аэродинамические характеристики, не говоря уже о современной авионике, сенсорах и других возможностях, которые делают современные западные истребители четвертого поколения такими эффективными. Надо также помнить, что F-16 создавались специально для европейского театра военных действий, что делает их идеальным вариантом для украинских Воздушных сил.

Сложность в обслуживании как плата за совершенство

– Когда говорят о современных западных танках, в числе их достоинств по сравнению с советскими и российскими машинами часто называют комфорт, который позволяет экипажу экономить силы и концентрацию в бою. В то же время эти танки сложнее в обслуживании и ремонте. Можно ли сказать это о западных и советских истребителях?

– Я согласна с тем, что техническое обслуживание, поддержка и эксплуатация истребителей четвертого поколения сложнее, потому что они более совершенны. Философия советских ВВС заключалась в том, что дизайн такой техники должен быть максимально простым и понятным, чтобы с ней могла иметь дело призывная армия. Чтобы иметь возможность обслуживать эти самолеты, потребуется обучение, потребуется поддержка, но я полностью уверена в самоотверженности, целеустремленности, интеллекте украинцев и их готовности овладеть необходимыми навыками.

– С какими вызовами придется столкнуться украинским пилотам при переходе на F-16 с истребителей советской разработки? Какой совет вы бы им дали на правах бывшего пилота этого самолета?

– Я думаю, что самым большим вызовом будет изменение тактики и оперативной стратегии в сторону западного образца, предполагающего тесную интеграцию и сотрудничество воздушных сил с другими родами войск, координацию с ними, которая позволит открыть пространство для боя, закрепить за собой области гарантированного воздушного превосходства, а также наносить удары по критически важным целям за линией фронта – чтобы прервать затянувшуюся войну на истощение. В остальном, летать на F-16 легко. Считывание информации, взаимодействие пилота с авионикой и системой вооружения на этом самолете интуитивны. Украинские пилоты будут постепенно отвыкать от привычек, наработанных за время полетов на советских истребителях, и приобретать новые. Повторюсь, главными сложностями будут интеграция своих действий со средствами РЭБ, целеуказание в реальном времени, кибероперации, для того чтобы повысить эффективность F-16 против современных систем ПВО, которые развернула Россия.

– Сейчас много разговоров о том, что в США и в Европе много бывших пилотов F-16, готовых помочь Украине летать на этих самолетах, пока украинские летчики только проходят обучение. Вы бы хотели сесть в кабину украинского F-16, если бы появилась такая законная возможность?

– Здесь ключевые слова – "законная возможность". В истории такие прецеденты были: например, американские пилоты в первые годы Второй мировой войны воевали в рядах британской армии, помогая защищать Европу от нацистов. Если эта возможность появится, моим самым серьезным опасением за таких пилотов-добровольцев будут те военные преступления, которые Россия совершает в нарушение Женевских конвенций об обращении с военнопленными.

"Мир должен был сплотиться вокруг Украины еще в 2014 году"

– Когда Россия впервые проявила агрессию против Украины в 2014 году и аннексировала Крым, вы были действующим пилотом на службе. Помните ли вы, что почувствовали в тот момент? И какие мысли приходили вам в голову в прошлом феврале, когда началось полномасштабное вторжение?

– Я была встревожена, обескуражена и разгневана отсутствием должной международной реакции на вторжение России в Крым, на незаконный метод "гибридной войны". Жаль, что международное сообщество не сразу сплотилось, чтобы поддержать Украину так, как оно должно было сделать еще в 2014 году. Я считаю, что российское вторжение в Украину в 2022-м было естественным продолжением путинской агрессии в 2014-м. Международное сообщество должно было предвидеть это, но вместо этого косвенно попустительствовало полномасштабному вторжению Путина в Украину.

– Когда разворачивались драматические события 11 сентября 2001 года, вы поднялись в воздух на F-16 без какого-либо вооружения, чтобы не дать террористам направить один из захваченных ими самолетов на Вашингтон. После той трагедии казалось, что у России и США есть как минимум один общий интерес – борьба с международным терроризмом. Что случилось потом, что привело нас к той ситуации, которую мы имеем сейчас?

– Я уверена, что у Путина были давние амбиции переписать историю и восстановить контроль над территориями, которые он считает прежними территориями России. Тот факт, что Соединенные Штаты были глубоко вовлечены в операции на Ближнем Востоке, создал вакуум власти, который позволил России и, скажем честно, Китаю расширить свои амбиции. Вероятно, Путин решил, что США слишком отвлеклись, что их участие в других конфликтах ускорило старение и износ нашей военной техники и оборудования. Я думаю, это было частью его расчета при оценке осуществимости своего плана по расширению российской территории за счет военной агрессии. Я не думаю, что это была импровизация, уверена, что он к этому давно и расчетливо шел.

– Должно ли украинцев по-настоящему волновать то, что F-16, которые они получат от европейских союзников США, будут не самых современных модификаций, например, в том, что касается радаров?

– Украине нужны истребители. Многоцелевые истребители. Любой подобный самолет, который они получат, будет для них улучшением той ситуации, которую они имеют сейчас.

– И все-таки, на ваш взгляд, есть ли вероятность, что в будущем Украина получит более современные модификации F-16, в том числе напрямую от США?

– Я думаю, США должны смотреть в эту сторону. Очевидно, когда этот конфликт закончится, Украине надо будет перестраивать свою армию и оснащать ее такой передовой техникой, как F-16 более современных модификаций. Это поможет украинской армии обеспечить суверенитет страны и ее территориальную целостность.

"Война – это порождение тщеславия Путина"

– С какими словами вы бы обратились к гражданам России и Украины?

– Украинцам я хочу сказать, что они ведут праведный бой. Они – это единственное, что стоит между путинской агрессией и скатыванием Европы в войну совсем другого масштаба, потенциально – Третью мировую. Весь мир в долгу у Украины, которая благородно жертвует самым ценным, что у нее есть. Подобно Великобритании в 1940 году, украинцы сейчас практически в одиночку противостоят тому злу и ужасу, который несет с собой Россия.

Что касается россиян, то я призываю их прекратить поддерживать эту войну. Эта война не дает им ничего, лишь перемалывает своими челюстями молодых людей. Эта война приведет Россию к экономическому краху, она разрушает ее репутацию в глазах всего мира. Та небольшая территория, которую Путин пытается незаконно захватить, – лишь порождение его тщеславия. Это не имеет ничего общего с восстановлением благородной истории русского народа, и эта афера обречена на провал. Он не только не сможет завоевать всю Украину, но и столкнется с ожесточенным сопротивлением на уже оккупированных землях, жители которых будут сражаться до последнего, обескровливая семьи российских солдат.