Студентки ВШЭ заявили о харассменте со стороны преподавателя

Четыре студентки Высшей школы экономики, которые учатся на программе "Востоковедение", заявили, что столкнулись с харассментом со стороны преподавателя-китаиста Максима Целуйко. Об этом сообщило издание Doxa со ссылкой на слова студенток. Сотрудники ВШЭ обещали студенткам, что преподавателя уволят до наступления 2021 года, но этого не произошло. В июле в вузе сообщили, что "Целуйко М. С. продолжает работать по контракту как штатный сотрудник".

Студентки рассказали, что преподаватель заводил неформальные отношения с учащимися, приглашал их в кино и на прогулки, а также к себе домой. Кроме того, он "писал сообщения с недвусмысленным сексуальным подтекстом". Издание Doxa получило от двух студенток скриншоты переписок с преподавателем в Telegram.

Летом 2020 года две студентки написали обращение в деканат, после чего они четыре раза свидетельствовали о пережитом опыте на встречах с руководством университета. У них также была очная ставка с преподавателем, который все отрицал, называя слова студенток ложью. Одним из тех, кто общался со студентками, стал проректор вуза Евгений Артемов, который отвечает за обеспечение безопасности. Студентки представили редакции Doxa аудиозаписи разговоров с Артемовым. Проректор говорил, что руководство не позволит Целуйко встречаться со студентками.

Артемов также призывал студенток предупреждать других учащихся, "чтобы никаких контактов с этим преподавателем просто-напросто не было". "Сарафанное радио работает очень сильно. Потихонечку я буду его поддавливать", — говорил Артемов. Он отмечал, что у студенток "никакой трагедии нет", а "жизнь на этом не заканчивается".