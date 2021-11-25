Суд арестовал майора СК, пьяным сбившего насмерть рабочих

В Тюмени суд арестовал майора Следственного комитета Павла Шадрина, сбившего насмерть дорожных рабочих. В момент ДТП сотрудник ведомства был в состоянии алкогольного опьянения. Его поместили под стражу на 2 месяца, сообщает Znak.com.

В суде представители следствия заявили, что Шадрин пытался переложить вину на вымышленного человека. Сын одного из погибших просил суд отправить обвиняемого в СИЗО из-за опасений, что майор при помощи связей в правоохранительных органах попытается давить на родственников погибших. Адвокат и обвиняемый просили суд о домашнем аресте.

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ДТП произошло 24 ноября. Автомобиль BMW под управлением сотрудника Следственного комитета сбил двух дорожных рабочих. Оба скончались на месте происшествия. По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. При проверке на трезвость на месте ДТП у него выявлено 1,38 миллиграммов алкоголя на литр выдыхаемого воздуха при норме в 0,16 миллиграмма на литр. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло за собой смерть двух и более лиц.