В 2022 году экспорт из ЕС в Россию упал до минимума за 11 лет

В 2022 году Евросоюз более чем на треть сократил экспорт своих товаров в Россию из-за её вторжения в Украину – до минимума с 2012 года. Это следует из данных Евростата.
Экспорт товаров из ЕС в Россию составил 55,2 миллиарда евро (в 2012 году его стоимость была вдвое выше), снизившись за год на 38%. Сильнее всего упал экспорт оборудования и транспортных средств – на 59% и других промышленных товаров – на 39%, что стало серьёзной проблемой для российского бизнеса, выяснили в Центробанке России. Экспорт еды и напитков при этом остался неизменным.
В то же время импорт из России в ЕС составил 203,4 миллиарда евро, за год увеличившись на 24% и почти достигнув максимального значения (в 2012 году – 203,6 миллиарда евро). Больше всего вырос импорт энергоносителей – на 42%. Сообщалось, что в преддверии нефтяных санкций страны Евросоюза резко нарастили поставки нефти, значительно вырос и импорт российского сжиженного газа.
При этом Евростат отмечает, что по сравнению с мартом 2022 года в декабре, когда начали действовать нефтяные санкции, совокупный импорт из России сократился на 53%.
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. В ответ на это США и Европы регулярно вводят санкции, запрещающие или ограничивающие сотрудничество с российскими организациями.
- За год под санкции попали 2,9 тысячи российских организаций, пишет "Коммерсантъ". Ключевой проблемой для российского бизнеса стали ограничения на импорт: зарубежные компании отказываются поставлять сырьё, комплектующие, запчасти и оборудование.
- После российского вторжения в Украину более 1200 организаций свернули свою деятельность в России, из них 519 полностью покинули страну.
- В 2022 году товарооборот России и её основного торгового партнёра – Китая – достиг рекордного уровня. Экспорт из Китая в Россию увеличился на 12,8%, достигнув 76,1 миллиарда долларов. Импорт из России в Китай вырос на 43,4%, составив 114,2 миллиарда долларов. Значительную его часть составляли энергоносители, которые, как сообщали трейдеры, Россия продавала со скидкой до 30%.
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