В 2022 году экспорт из ЕС в Россию упал до минимума за 11 лет

В 2022 году Евросоюз более чем на треть сократил экспорт своих товаров в Россию из-за её вторжения в Украину – до минимума с 2012 года. Это следует из данных Евростата.

Экспорт товаров из ЕС в Россию составил 55,2 миллиарда евро (в 2012 году его стоимость была вдвое выше), снизившись за год на 38%. Сильнее всего упал экспорт оборудования и транспортных средств – на 59% и других промышленных товаров – на 39%, что стало серьёзной проблемой для российского бизнеса, выяснили в Центробанке России. Экспорт еды и напитков при этом остался неизменным.

В то же время импорт из России в ЕС составил 203,4 миллиарда евро, за год увеличившись на 24% и почти достигнув максимального значения (в 2012 году – 203,6 миллиарда евро). Больше всего вырос импорт энергоносителей – на 42%. Сообщалось, что в преддверии нефтяных санкций страны Евросоюза резко нарастили поставки нефти, значительно вырос и импорт российского сжиженного газа.

При этом Евростат отмечает, что по сравнению с мартом 2022 года в декабре, когда начали действовать нефтяные санкции, совокупный импорт из России сократился на 53%.