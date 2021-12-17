Суд арестовал участниц Pussy Riot Марию Алёхину и Люсю Штейн

Тверской районный суд Москвы назначил по 15 и 14 суток ареста участницам Pussy Riot Марии Алёхиной и Люсе Штейн по статье о пропаганде нацистской символики. Об этом сообщает "Медиазона".

Активисток задержали 16 декабря. На Штейн составили протокол из-за карикатуры 2018 года, на которой она изображена в фуражке со свастикой. "Это чей-то фан-арт и фотошоп, если что", - уточнила она.

На Алёхину составили протокол из-за фотографии с изображением Александра Лукашенко со свастиками, которая была опубликована на её странице в инстаграме в 2015 году.

Летом полицейские неоднократно задерживали участников Pussy Riot, а суды назначали им административные аресты. В некоторых случаях активистов задерживали на выходе из спецприёмника сразу после освобождения. После второго ареста двое активистов, Вероника Никульшина и Александр Софеев, решили временно покинуть Россию.