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В Москве задержали муниципального депутата Люсю Штейн

Люся Штейн (в центре), архивное фото

Муниципальный депутат Басманного района Москвы, участница группы Pussy Riot Люся Штейн сообщила, что её задержали на выходе из дома.

"Меня задержали, двое в штатском затолкали в тачку на выходе из дома и куда-то везут. Без понятия, по какому поводу опять", – написала она в твиттере.

По данным "Медиазоны" (включена в реестр СМИ-иноагентов), Люся Штейн вышла из дома, чтобы встать на учет в инспекции ФСИН в связи с приговором по "санитарному делу". Ее задержали на основании рапорта, о содержании которого не сообщили, и увезли в ОВД "Тверской".

В отношении Штейн составили административный протокол о демонстрировании нацистской или экстремистской символики. Статья предусматривает до 15 суток административного ареста.

"Внимание, человеку с фамилией штейн вменяют НАЦИЗМ. Мама, я не зигую", –прокомментировала обвинения депутат. В отделе у Штейн спрашивали также о местонахождении другой участницы Pussy Riot Марии Алёхиной.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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