В Москве задержали муниципального депутата Люсю Штейн

Муниципальный депутат Басманного района Москвы, участница группы Pussy Riot Люся Штейн сообщила, что её задержали на выходе из дома.

"Меня задержали, двое в штатском затолкали в тачку на выходе из дома и куда-то везут. Без понятия, по какому поводу опять", – написала она в твиттере.

По данным "Медиазоны" (включена в реестр СМИ-иноагентов), Люся Штейн вышла из дома, чтобы встать на учет в инспекции ФСИН в связи с приговором по "санитарному делу". Ее задержали на основании рапорта, о содержании которого не сообщили, и увезли в ОВД "Тверской".

В отношении Штейн составили административный протокол о демонстрировании нацистской или экстремистской символики. Статья предусматривает до 15 суток административного ареста.

"Внимание, человеку с фамилией штейн вменяют НАЦИЗМ. Мама, я не зигую", –прокомментировала обвинения депутат. В отделе у Штейн спрашивали также о местонахождении другой участницы Pussy Riot Марии Алёхиной.