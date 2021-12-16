В Москве задержали участницу Pussy Riot Марию Алёхину

В Москве полиция задержала участницу Pussy Riot Марию Алёхину, сообщает SOTA.

Как утверждает Алёхина, её задержали "за пост с Лукашенко и свастонами 2015 года". Активистка знала, что возле дома её ожидает полиция, поэтому собрала сумку в спецприемник, дождалась адвоката и журналистов. На выходе из квартиры Алёхину задержали. Как передает "Медиазона", на активистку составили протокол по статье о демонстрировании нацистской или экстремистской символики.

16 декабря полицейские также задержали муниципального депутата Басманного района Москвы Люсю Штейн. На неё составили административный протокол по такой же статье. Статья предусматривает до 15 суток административного ареста. Причиной стала карикатура 2018 года, на которой изображена Штейн в фуражке со свастикой.