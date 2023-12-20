Европейский суд в Люксембурге отказался исключить российского миллиардера Романа Абрамовича из санкционных списков ЕС. Он сохранил ему запрет на въезд в страны Евросоюза, несмотря на португальское гражданство. Об этом говорится на сайте суда.

Абрамович попал под санкции в марте 2022 года. В Евросоюзе тогда заявляли, что бизнесмен "имеет давние и тесные связи с Владимиром Путиным", "имел привилегированный доступ к президенту и поддерживал с ним очень хорошие отношения", что, в свою очередь, позволяло ему сохранять состояние и получать выгоду от российской власти.

Кроме того, чиновники указали на важную роль металлургического холдинга Evraz в российской экономике. В решении суда говорится, что решение о санкциях не было ошибочным из-за роли Абрамовича в компании – он её крупнейший акционер.

Суд не посчитал нарушением прав Абрамовича запрет на въезд в ЕС, несмотря на его португальское гражданство. Из решения следует, что это ограничение показалось суду пропорциональным.

Абрамович – один из самых богатых российских бизнесменов. Forbes оценивает состояние его семьи в $9,2 миллиарда долларов. Кроме Евросоюза санкции против него ввела Великобритания, Канада, Швейцария, Австралия и Украина. Однако он не попал в списки США и Японии.

Суд в Люксембурге – высшая инстанция ЕС, его решения не могут быть обжалованы.