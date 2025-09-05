Ссылки для упрощенного доступа

Суд избрал для актрисы Аглаи Тарасовой запрет определённых действий

Аглая Тарасова
Аглая Тарасова

Суд избрал меру пресечения актрисе Аглае Тарасовой, задержанной в московском аэропорту Домодедово, меру пресечения в виде запрета определённых действий по делу о контрабанде наркотиков. У Тарасовой обнаружили при себе вейп с гашишным маслом.

До 3 ноября ей нельзя покидать дом в ночное время и пользоваться средствами связи.

Тарасова во время суда призналась, что совершила ошибку. Актриса также сдала свои паспорта — российский и израильский.

Тарасова и её адвокаты сами ходатайствовали о такой мере, указав на необходимость выплаты ипотеки, съёмки сразу в трёх фильмах и необходимость заботиться о пожилых бабушке и дедушке.

В суде актриса заявила о раскаянии и подчеркнула, что не намерена покидать Россию. В её поддержку были предоставлены документы от "Первого канала", фонда "Дети-бабочки" и кинокомпаний.

Трамп обратился к лидеру КНР
Трамп обратился к лидеру КНР

Военный парад в Пекине


