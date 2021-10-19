Суд назначил экспертизу умершему правозащитнику Сергею Мохнаткину

Архангельский суд удовлетворил ходатайство обвинения и назначил посмертную психолого-психиатрическую экспертизу по делу правозащитника Сергея Мохнаткина. Прокурор считает, что "имеются основания сомневаться в психической полноценности" правозащитника. Об этом сообщает издание Север.Реалии со ссылкой на телеграм-канал Sota.

Мохнаткина обвиняют в оскорблении суда и дезорганизации работы колонии. Специалисты, допрошенные по ходатайству адвокатов, отметили, что правозащитник находился в состоянии психоэмоционального напряжения, до которого его довели сотрудники колонии.

"Делается ставка на то, что проведённая экспертиза даст принципиально иные оценки. Сейчас мы судим посмертно Мохнаткина, который при жизни пережил многое. Если бы не все эти страдания, которым он незаконно подвергся, находясь под стражей, он бы не скончался. Для него эта экспертиза – посмертное дополнительное унижение", – комментирует адвокат Каринна Москаленко.

После удовлетворения ходатайства прокурора защита заявила суду отвод, но в нём было отказано.

Правозащитник и политический активист Сергей Мохнаткин умер в мае 2020 года. Ему было 66 лет. Мохнаткин получил серьезную травму позвоночника в марте 2016 года, когда отбывал наказание в исправительной колонии в Архангельской области по обвинению в применении насилия по отношению к сотрудникам полиции во время акции "Стратегии-31" на Триумфальной площади в 2013 году. В декабре 2019 года он был госпитализирован в городскую клиническую больницу в Москве. У Мохнаткина отказали ноги, он не мог переворачиваться и страдал от постоянной боли.

В декабре 2018 года Сергей Мохнаткин вышел на свободу, но в отношении него расследуется еще два уголовных дела. Первое о дезорганизации работы колонии – было возбуждено в 2018 году из-за то, что он отказался ехать в суд из тюремной больницы без постановления о назначении заседания и сопротивлялся сотрудникам колонии, которые потащили его насильно. Второе возбудили в том же году – по статье 297 "Неуважение к суду" – за то, что на заседании по административному надзору он назвал судей негодяями и подлецами.

Родственники Мохнаткина продолжают доказывают его невиновность даже после его смерти. Следующее судебное заседание назначено на 22 ноября.