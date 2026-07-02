Суд назначил журналистке Светлане Хустик принудительные работы

Центральный районный суд Красноярска назначил 1,5 года принудительных работ красноярской журналистке Светлане Хустик. Её освободили в зале суда.

Хустик признали виновной по делу о "военных фейках". С учетом того, что с 30 сентября 2025 года она находилась в СИЗО, суд посчитал наказание отбытым, сообщает в четверг "Медиазона".

Светлану Хустик задержали по статье о недостоверных сведениях об армии, опубликованных "из корыстных побуждений и по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды". Пока журналистка находилась в следственном изоляторе, умер её отец, пишет проект Сибирь.Реалии.

По версии следствия, в мае 2023 года Хустик записала для Сибирь.Реалий интервью с художником Леонидом Тишковым о его выставке "В поле моего отца". Поводом для преследования стала ремарка из текста о том, что при ударе по украинскому городу Умань в ходе продолжающегося российского вторжения погибли 23 человека.

Российские следственные органы и суды могут посчитать подобные утверждения "фейками", как и любые высказывания о войне в Украине, противоречащие официальной позиции Министерства обороны.

Комитет по защите журналистов 1 октября призвал власти России прекратить уголовное преследование Светланы Хустик. Правозащитники призвали отпустить и всех лишённых свободы в России журналистов, в том числе находящуюся в колонии Нику Новак, которая сотрудничала с Сибирь.Реалиями.

Нику Новак приговорили к 4 годам колонии по статье о конфиденциальном сотрудничестве с иностранной организацией. Эту статью правозащитники считают репрессивной.



