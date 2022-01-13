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Суд оштрафовал издание "Кавказский узел" за неправильную маркировку "иноагентства"

Суд в Москве оштрафовал интернет-издание "Кавказский узел" на 500 тысяч рублей из-за статьи и твита, в которых не было указано, что редакция признана в России так называемым СМИ-иностранным агентом. На решение обратил внимание канал ЧТД.

Штраф назначен за публикацию о современном трудовом рабстве на Северном Кавказе и за твит от 12 декабря. В статье маркировка с указанием статуса редакции появилась, твит был удалён.

"Кавказский узел" работает с 2001 года и рассказывает о событиях в российских республиках Северного Кавказа и в странах Закавказья. Редакция была запущена Международным обществом "Мемориал". Учредитель издания был включён в реестр СМИ-иностранных агентов в октябре. "Мемориал" в списке НКО-иностранных агентов с 2016 года.

  • По аналогичной статье суды на несколько миллионов евро оштрафовали юридическое лицо корпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода в России. Редакция обжаловала применение российского законодательства о так называемых иностранных агентах в ЕСПЧ.

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