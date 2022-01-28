Защита рассказала о предынфарктном состоянии ректора "Шанинки"

Адвокаты арестованного ректора Московской школы социальных и экономических наук ("Шанинки") Сергея Зуева рассказали о значительном ухудшении состояния его здоровья.

"Вчера видел Сергея Эдуардовича, состояние явно хуже, чем даже неделю назад. С трудом ходит с палкой, слабость, головокружение. […] Позавчера он не смог подняться на 5 этаж к врачу-невропатологу, ей пришлось самой прийти в камеру к Зуеву. Я не специалист, но по всем признакам предынфарктное состояние", — рассказал адвокат Сергей Севрук "Новой газете".

Как заметил адвокат, причина ухудшения состояния "на поверхности". Севрук утверждает, что Зуев находится под стражей без нормального режима, диеты, полноценных прогулок, кроме того отсутствует наблюдения, осмотры и помощь со стороны врачей соответствующих специальностей.

В пресс-бюро московского управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) позднее в пятницу состояние ректора "Шанинки" назвали удовлетворительным, отметив, что арестованного постоянно осматривают медики, и что помощь ему оказывается в полном объёме.

Сергей Зуев содержится в больнице на территории следственного изолятора "Московская тишина", напомнили в ведомстве.

Профессор проходит обвиняемым по делу бывшего заместителя министра просвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой о хищении более 21 миллиона рублей, принадлежащих "Фонду новых форм развития образования". Своей вины Зуев не признает.