Защита рассказала о предынфарктном состоянии ректора "Шанинки"

Адвокаты арестованного ректора Московской школы социальных и экономических наук ("Шанинки") Сергея Зуева рассказали о значительном ухудшении состояния его здоровья.
"Вчера видел Сергея Эдуардовича, состояние явно хуже, чем даже неделю назад. С трудом ходит с палкой, слабость, головокружение. […] Позавчера он не смог подняться на 5 этаж к врачу-невропатологу, ей пришлось самой прийти в камеру к Зуеву. Я не специалист, но по всем признакам предынфарктное состояние", — рассказал адвокат Сергей Севрук "Новой газете".
Как заметил адвокат, причина ухудшения состояния "на поверхности". Севрук утверждает, что Зуев находится под стражей без нормального режима, диеты, полноценных прогулок, кроме того отсутствует наблюдения, осмотры и помощь со стороны врачей соответствующих специальностей.
В пресс-бюро московского управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) позднее в пятницу состояние ректора "Шанинки" назвали удовлетворительным, отметив, что арестованного постоянно осматривают медики, и что помощь ему оказывается в полном объёме.
Сергей Зуев содержится в больнице на территории следственного изолятора "Московская тишина", напомнили в ведомстве.
Профессор проходит обвиняемым по делу бывшего заместителя министра просвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой о хищении более 21 миллиона рублей, принадлежащих "Фонду новых форм развития образования". Своей вины Зуев не признает.
- Сергей Зуев был задержан в октябре и изначально помещён судом под домашний арест. Позднее Мосгорсуд перевёл его в СИЗО. Когда профессора задержали, он лежал в больнице с гипертоническим кризом. После того, как прокуратура обжаловала решение о домашнем аресте, ученого вновь госпитализировали, а затем провели срочную операцию на сердце в одной из московских больниц.
- В начале декабря президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека заявил, что не считает нужным держать 67-летнего профессора под арестом в изоляторе. Впоследствии 21 декабря Мосгорсуд жалобу защиты на арест отклонил, хотя врачи отмечали, что у него есть риск наступления инсульта и ампутации конечностей, пишет "Новая газета".
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