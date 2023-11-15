Суд оставил в силе приговор хабаровскому экс-губернатору Фургалу

Московский областной суд оставил в силе приговор бывшему губернатору Хабаровской области Сергею Фургалу - 22 года колонии строгого режима. Адвокаты Фургала пытались оспорить решение суда, но апелляция не была удовлетворена. Ранее приговор губернатору вызвал массовые протесты жителей Дальнего Востока. Они считают, что экс-губернатора оговорили.

Как сообщает "Интерфакс", адвокаты и подсудимые настаивали на незаконности приговора, указывая на процессуальные нарушения, допущенные, по мнению защиты, председательствующим судьей по делу, а также на то, что присяжные, выносившие вердикт, находились под давлением. Защита попросила апелляционный суд отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В июле 2020 года экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала арестовали вместе с его бывшим бизнес-партнером Николаем Мистрюковым по обвинению в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и в убийствах предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова в 2004-2005 годах. Свою вину бывший чиновник не признал.

Одной из причин преследования он считает победу на губернаторских выборах 2018 года у кандидата от "Единой России". По данным издания Meduza, дело против Фургала почти полностью построено на показаниях одного свидетеля - экс-сотрудника уголовного розыска Владимира Першина. Тем не менее, судья Люберецкого суда Московской области Геннадий Цой приговорил Фургала к 22 годам строгого режима.