Суд оставил в силе приговор хабаровскому экс-губернатору Фургалу

Московский областной суд оставил в силе приговор бывшему губернатору Хабаровской области Сергею Фургалу - 22 года колонии строгого режима. Адвокаты Фургала пытались оспорить решение суда, но апелляция не была удовлетворена. Ранее приговор губернатору вызвал массовые протесты жителей Дальнего Востока. Они считают, что экс-губернатора оговорили.
Как сообщает "Интерфакс", адвокаты и подсудимые настаивали на незаконности приговора, указывая на процессуальные нарушения, допущенные, по мнению защиты, председательствующим судьей по делу, а также на то, что присяжные, выносившие вердикт, находились под давлением. Защита попросила апелляционный суд отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
В июле 2020 года экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала арестовали вместе с его бывшим бизнес-партнером Николаем Мистрюковым по обвинению в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и в убийствах предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова в 2004-2005 годах. Свою вину бывший чиновник не признал.
Одной из причин преследования он считает победу на губернаторских выборах 2018 года у кандидата от "Единой России". По данным издания Meduza, дело против Фургала почти полностью построено на показаниях одного свидетеля - экс-сотрудника уголовного розыска Владимира Першина. Тем не менее, судья Люберецкого суда Московской области Геннадий Цой приговорил Фургала к 22 годам строгого режима.
- С октября 2021 года Фургала также обвиняют по статьям о мошенничестве и организации преступного сообщества. По версии следствия, заняв пост главы региона, Фургал сохранил теневой контроль за группой предприятий "Торэкс", которую он возглавлял до прихода в политику. Компании, входившие в "Торэкс", получили в "МСП-Банке" около 2,5 млрд рублей, которые затем были похищены.
- В Хабаровске в 2020 и 2021 годах прошли массовые акции в поддержку Сергея Фургала. Участники митингов, которых вышли на улицы в других городах России, требовали рассмотрения дела Фургала в Хабаровске, а также призывали к отставке действующей региональной и федеральной власти. Позже многие активисты подверглись преследованию: штрафам и арестам.
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