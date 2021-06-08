Районный суд в Москве оставил в силе приговор соратнице Алексея Навального оппозиционеру Любови Соболь по делу о вторжении в дом предполагаемого сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева. В апреле она была приговорена за это к году исправительных работ условно.

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Тогда мировой суд в Москве признал её виновной в незаконном проникновении в московскую квартиру Кудрявцева. Соболь пыталась войти в его дом после того, как он по телефону рассказал Алексею Навальному детали операции по покушению на политика.

Навальный обнародовал запись беседы с Кудрявцевым в декабре прошлого года. Из их беседы следует, что оппозиционер был отравлен летом 2020 года сотрудниками российской спецслужбы.

Также Кудрявцев рассказал, что отравляющее вещество, использовавшееся в покушении, было нанесено на нижнее бельё оппозиционера. В ФСБ назвали запись телефонного разговора сфабрикованной.

Соболь не отрицает, что звонила в квартиру Кудрявцева, чтобы задать ему вопросы о покушении на Навального. Она утверждает, что не применяла насилия, чтобы зайти в квартиру, как заявляет суд.

На заседании во вторник Соболь заявила, что считает, что у россиян нет ни прав, ни возможности отстоять справедливость перед лицом государства, а она никаких преступлений не совершала. Позднее она дала понять, что считает решение районного суда ожидаемым.