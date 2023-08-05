Суд освободил Навального от ответственности по четырём эпизодам

Мосгорсуд освободил оппозиционера Алексея Навального от уголовной ответственности по четырём эпизодам дела по обвинению в экстремизме за истечением сроков давности. Об этом пишет издание "Медиазона", проанализировавшее аудиозапись из зала суда.

Согласно приговору, политика освободили от ответственности по статьям о реабилитации нацизма; о вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий; о создании некоммерческой организации, посягающей на права граждан, и о публичных призывах к экстремизму.

Таким образом, суд признал Навального виновным по статьям о финансировании экстремизма, создании экстремистского сообщества и призывах к экстремизму.

По первым двум статьям политику назначили 15 лет колонии. По третьей статье Навальному дали четыре года колонии с запретом пользоваться интернетом в течение двух лет.

В общей сложности с учётом уже отбытого с 2021 года срока Навальный проведёт в колонии 19 лет.

Особый режим означает, что политик будет содержаться в максимально строгих условиях, схожих с теми, что положены приговорённым к пожизненному заключению.

В колониях особого режима осуждённые находятся под усиленным контролем, на окнах и дверях могут быть двойные решётки, перемещение заключённых возможно в полусогнутом состоянии. У содержащихся на особом режиме серьёзно ограничены переписка и свидания. В случае если Навальный будет отправлен на строгие условия особого режима, он будет иметь право только на одно длительное свидание в год.

Навальный и его соратники считают дело политически мотивированным. Сам оппозиционер призвал своих сторонников продолжать борьбу с режимом Владимира Путина.

Второй обвиняемый по делу об экстремизме – бывший технический директор канала "Навальный LIVE" Даниэль Холодный получил восемь лет колонии общего режима.

Алексей Навальный – один из наиболее известных российских оппозиционеров – находится в колонии с февраля 2021 года. Тогда суд по требованию ФСИН заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Это произошло сразу после возвращения Навального из Германии, где он проходил лечение после отравления в России, как установили специалисты, боевым ядом "Новичок".

Изначально политик отбывал наказание в колонии общего режима в Покрове и должен был выйти на свободу летом 2023 года, но в июне 2022-го вступил в силу приговор по новому делу о мошенничестве, по которому Навальный получил девять лет строгого режима. После этого его перевели в исправительную колонию строгого режима ИК-6 в поселке Мелехово Владимирской области.

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