Суд отказался отменить арест Ивану Сафронову

Первый апелляционный суд Москвы оставил в силе решение о продлении ареста Ивану Сафронову до 7 января 2022 году. К этому времени журналист, обвиняемый в госзмене, проведёт в СИЗО полтора года.

Впервые за долгое время в суд пустили родственников, друзей и прессу. "Когда-нибудь это дело рассекретят, и мы все очень сильно посмеемся. Надеюсь, это будет не через дцать лет", – сказал Сафронов перед оглашением решения суда.

Журналист также прокомментировал условия содержания в СИЗО "Лефортово": "Приятная компания, живу в центре Москвы с миллиардерами, сплю сколько хочу, ем сколько хочу. Не жизнь, а сказка. Глядишь, войду в состав теневого правительства".

Накануне заседания – 15 декабря – стало известно, что по делу Сафронова в качестве свидетеля ещё летом допросили главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. Об этом сообщил "Интерфакс" адвокат журналиста Иван Павлов (признал в России СМИ-иноагентом). Подробности адвокат приводить не стал.

Ивана Сафронова арестовали в июле прошлого года, обвинив в госизмене. Следствие считает, что в 2017 году журналист передал чешской разведке секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве России в Африке и деятельности вооруженных сил России на Ближнем Востоке. Кроме того, его подозревают в передаче секретных данных, которые попали к немецкой разведке. Сафронов вину не признаёт. Он утверждает, что никогда не работал на иностранные разведки и не имел доступа к секретным данным.